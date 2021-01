Тервел Пулев с ярка победа над Викапита Мероро

Тази вечер Тервел Пулев осъществи своята 16-а поредна победа при професионалистите.

Родният боксьор се изправи срещу Викапита Мероро от Намибия, като мачът се проведе на африканска земя - в Танзания, предаде Gol.bg.

I score round 1 and 2 for Tervel Pulev who is trying increase his winning record to 16-0 at the #RumbleInDar #boxing @FiteTV #Tanzania. Brother @KubratPulev is in his corner. pic.twitter.com/up22172Oqf