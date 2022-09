Бекам чака 12 часа да се сбогува с кралицата, отказа специален достъп

Близо 13 часа футболната звезда Дейвид Бекъм чака на опашка, за да отдаде почит на покойната кралица Елизабет II. Спортистът, както и много други звезди, е имал възможността да използва специална опашка за достъп в Уестминстър Хол. Той обаче отказал.

Бекъм бе похвален от обществото, че се е редил на опашката, която в момента е близо 8 км, заедно с обикновените хора. Той се присъединил към другите скърбящи на официалната опашка в 2 сутринта и прекарал цялата нощ, хапвайки "чипс "Прингълс", шербет лимони, сандвичи, кафе и понички", казва той.

Британските депутати получават специални пропуски, за да заобиколят обществената опашка и могат да доведат до четирима гости със себе си – привилегия, която беше критикувана от членовете на обществеността като "елитарна" и "несправедлива". Daily Mail обаче съобщи, че Бекъм е отказал предложението да скочи на опашката.

Вестникът цитира източник, който казва: "Дейвид можеше да избегне всички опашки, но искаше да бъде като всички останали. Той каза, че дядо му не би прескочил на опашката, така че и той не би. Цяла седмица той се чудеше кога е най-доброто време да тръгне и най-накрая отиде тази сутрин."

Бекъм беше награден с OBE от покойната кралица през 2003 г. и доведе баба си и дядо си на церемонията, защото те "бяха тези, които наистина ме възпитаха да бъда голям роялист и фен на кралското семейство", каза той пред репортери, докато беше на опашката .

"Да се ​​издигна, да получа тази чест, но също така и да срещна Нейно Величество, да говоря с нея и да и задавам въпроси - толкова съм щастлив, че имах няколко такива момента в живота си", каза Бекам. "Всички можем да видим любовта, която беше показана, колко специална беше тя и наследството, което кралицата оставя след себе си. Това е тъжен ден, но е ден за нас да си спомним за невероятното наследство, което тя остави."

Бекъм добави, че е смятал, че е мислел, че ще е "малко по-тихо", ако се появи на опашката посред нощ, но призна, че това е било грешка.

"Явно всички са си мислили това", каза той пред ITV News. "Всеки иска да бъде тук, да бъде част от това преживяване и да отпразнува това, което Нейно Величество направи за нас."

Emotional David Beckham bows his head to the Queen after queueing close to 12 hours to pay his respects.

pic.twitter.com/IYCsFKdO4r