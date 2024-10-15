Драгомир Драганов ще бъде съдия на дербито Левски - ЦСКА

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Снимка: БГНЕС
Съдийската комисия към БФС повери на Драгомир Драганов голямото дерби между Левски и ЦСКА от 12-ия кръг на Първа лига. "Сини" и "червени" ще премерят сили на Националния стадион в събота от 15:45 часа, а асистенти на Драганов ще бъдат Диян Вълков и Иво Колев, докато за ВАР ще отговорят Радослав Гидженов и Валентин Железов.
Пълен наряд за 12-ия кръг:
18 октомври 2024 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - Спартак 1918
ГС: Васил Петров Минев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Петър Стоянов Петров
18 октомври 2024 г., петък, 19:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Петър Георгиев Кузев
СН: Антон Симеонов Генов
19 октомври 2024 г., събота, 12:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Крумовград
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Николай Йорданов Колев
19 октомври 2024 г., събота, 15:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Василев Йорданов
19 октомври 2024 г., събота, 18:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Костадин Ангелов Гергинов
20 октомври 2024 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Черно море - ФК Хебър 1918
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Крумов Виделов
20 октомври 2024 г., неделя, 19:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Александър Костадинов Костадинов
21 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Николай Георгиев Ангелов.
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