Драгомир Драганов ще бъде съдия на дербито Левски - ЦСКА

Съдийската комисия към БФС повери на Драгомир Драганов голямото дерби между Левски и ЦСКА от 12-ия кръг на Първа лига. "Сини" и "червени" ще премерят сили на Националния стадион в събота от 15:45 часа, а асистенти на Драганов ще бъдат Диян Вълков и Иво Колев, докато за ВАР ще отговорят Радослав Гидженов и Валентин Железов.

Пълен наряд за 12-ия кръг:

18 октомври 2024 г., петък, 17:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - Спартак 1918

ГС: Васил Петров Минев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Петър Стоянов Петров

18 октомври 2024 г., петък, 19:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Петър Георгиев Кузев

СН: Антон Симеонов Генов

19 октомври 2024 г., събота, 12:45 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Крумовград

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Николай Йорданов Колев

19 октомври 2024 г., събота, 15:45 ч.

ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Валентин Станчев Железов

СН: Георги Василев Йорданов

19 октомври 2024 г., събота, 18:45 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Костадин Ангелов Гергинов

20 октомври 2024 г., неделя, 16:45 ч.

ПФК Черно море - ФК Хебър 1918

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Крумов Виделов

20 октомври 2024 г., неделя, 19:15 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Александър Костадинов Костадинов

21 октомври 2024 г., понеделник, 18:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Николай Георгиев Ангелов.

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