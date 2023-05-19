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Кадър: Нова тв
Откриха мъртъв издирвания цирков артист Давид Бузгьов, по-известен като Кязим. За това съобщиха негови близки във Facebook група, където хората се бяха организирали с цел да го търсят.
Давид е изчезнал на 10 май около обед в село Дагоново. Не взел със себе си документи или пари, а само телефона си, който обаче бил изключен.Подробности не се съобщават, но негова близка пише, че след връщането си от Испания преди 2 месеца той бил в депресивно състояние, със суицидни мисли, и на няколко пъти казвал, че не желае да живее.
Според сестра му неговото здравословно положение е било тежко.