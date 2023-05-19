Откриха мъртъв издирвания цирков артист Давид Бузгьов, по-известен като Кязим. За това съобщиха негови близки във Facebook група, където хората се бяха организирали с цел да го търсят.



Давид е изчезнал на 10 май около обед в село Дагоново. Не взел със себе си документи или пари, а само телефона си, който обаче бил изключен. Още по темата Издирват цирков артист край Благоевград вече пети ден 15 май 2023 08:42 10



Според сестра му неговото здравословно положение е било тежко.

