Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Откриха мъртъв издирвания цирков артист

От 10 май следите на Давид се губят
19 май 2023 10:09, Анисия Иванова
4
Откриха мъртъв издирвания цирков артист
Кадър: Нова тв

Откриха мъртъв издирвания цирков артист Давид Бузгьов, по-известен като Кязим. За това съобщиха негови близки във Facebook група, където хората се бяха организирали с цел да го търсят.

Давид е изчезнал на 10 май около обед в село Дагоново. Не взел със себе си документи или пари, а само телефона си, който обаче бил изключен.

Още по темата
Издирват цирков артист край Благоевград вече пети ден
15 май 2023 08:42
10
Подробности не се съобщават, но негова близка пише, че след връщането си от Испания преди 2 месеца той бил в депресивно състояние, със суицидни мисли, и на няколко пъти казвал, че не желае да живее.

Според сестра му неговото здравословно положение е било тежко.
 

 

По публикацията работи: Анисия Иванова

4
Още по темата: загиналмъртъвцирков артист
Още от Видео прогноза
Слънце и дъжд в днешния ден, температурите до 24 градуса
Още от Страната
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
2
2
 
0
 
! Отговори
местни Избори 2023` преди 8 минути
-1 брой
1
2
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 30 минути
Светът е зло.
Виж всички

Investor

ДПС обяви подкрепата си за мандата на ГЕРБ-СДС
Празните небостъргачи в Ню Йорк носят неподозиран риск

BGONAIR

ЦСКА продава Назон за милиони, разделя се с още трима нападатели
Депутатите решават: Ще има ли по-сериозни наказания и разследване на главния прокурор?

BLOOMBERGTV

Г-7 ограничава повече стоки, но избягва почти пълната забрана за износ за Русия
Китай започна да се притеснява от старите танкери, превозващи руски петрол

GOL

Лудогорец чака милиони от Феномена
Моуриньо каза как класира Рома на нов европейски финал

AUTOMEDIA

6 основни грешки, които унищожават климатика на колата ви
Какъв е средният пробег на електрическите автомобили?

TIALOTO

Амал Клуни се появи в невероятно елегантен смокинг-гащеризон
Джорджина Родригес тръгна на уроци по туърк

PULS

Какво представляват адаптогените?
Какво е действието на адаптогените в организма?
Първа помощ след пътнотранспортно произшествие

AZ-JENATA

Женски хороскоп за юни
Отваряме нов период в живота си
Люляков маникюр

TEEN

Били Айлиш и Джеси Ръдърфорд скъсаха
Ето защо
4 зодии, които командват във връзките
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2023 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2023 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |
 