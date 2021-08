"Топло фест" се завръща през септември

В първия уикенд на септември ще се проведе второто издание на "Топло фест" - фестивалът на открито в Южен парк 2. Двудневната му програма приобщава български и международни артисти в областта на цирковото изкуство, съвременния алтернативен театър, електронната, акустична и реге музика.

Всички събития на фестивала ще бъдат между 16 и 22часа със свободен вход и се организират от "Топлоцентрала" - Центърът за съвременни изкуства. Той ще бъде открит тази есен в преустроената сграда на бившата топлоцентрала зад хотел "Хилтън" и хълмовете на Южен парк 2 между културно-историческия комплекс "Гарнизонно стрелбище" и Перловска река.

Има ли нещо по-вълнуващо от магията на цирковото изкуство? На 4 септември всеки, който мечтае да покаже своите умения или да получи напътствия от истински клоуни, ще може да се срещне с професионалисти и специални гости. От 16 до 17ч. невербалното представление “Смешната лечебница на д-р Куку и д-р Пипи” ще даде клоунски съвети и рецепти за деца. От 17 до 18ч. същия ден ще се забавляваме с Циркова работилница по жонглиране, представена от Социален цирк на Фондация Мини Арт.

Съботната вечер ще продължи с музикалната работилница на Петър Йорданов – Бъни. Неговият "Барабен кръг" ще ни предложи да се свържем с другите с помощта на ритъма и да загърбим егото в колективно изпълнение.

От 19ч. на музикалната сцена на фестивала ще се качат Pavel Terziyski & Alexander Logozarov, за да изпълнят своя албум Settlers, а от 20ч. българо-английската постпънк група КАКЕ? ще зареди вечерта с алтернативно звучене. В музикалната програма ще се включи и проектът TRIGAIDA, представен от Фолктроника триото на Георги Маринов (Хорхе), Ася Пинчева и Иван Шопов.

Отново в съботната вечер (19:30 - 21:30ч.) студиото за документален театър VOX POPULI ще запознае публиката на "Топло фест" с "Експонати - изчезващи човешки видове". Театрална инсталация на открито ще превърне зрителите в поток от посетители на музей или изложба, които влизат в контакт с всеки "експонат", разположен в своя уникален свят от 1 кв.м.

По залез на 4 септември зрителите ще се насладят на огнено шоу с "Нов Цирк", последван от сет на DJ YvesO. За финал група "Синтез" ще направи една от своите импровизации – синтез между електронна и акустична музика.

На 5 септември програмата на "Топло фест" ще бъде посветена на най-старото ежегодно събитие за реге музика у нас - BIG BIG Summer REGGAE. Неделният следобед ще бъде посветен на ямайската музика, представена във всичките й измерения – roots reggae, dud, dancehall, ska и jungle. One Love, One Heart. Let’s get together and feel allright!