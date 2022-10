Второто издание на "Театър на чудесата" през октомври

След успешния си дебют в България през есента на 2021, международният мултижанров фестивал "Театър на чудесата" (Theatre of Wonder) се завръща в София за своето второ издание. Новите дати са от 27 до 30 октомври в "Топлоцентрала".

"Театър на чудесата" ще представи поредица от изключително актуални за съвременното глобално общество теми, разказани на езика на науката и изкуството. Ще се докоснем и тестваме на живо изкуствен интелект, ще дискутираме толкова актуалната понастоящем тема за постмодерната медийно-информационна среда и начините, по които тя ни манипулира, а за най-запалените любители на научния storytelling е предвидено и специално практическо ателие.

Сред акцентите в програмата е Improbotics - импровизирано театрално шоу, изпълнено с технологии и съдържащо научен експеримент на живо, базиран на теста на Тюринг. Действителен чатбот, базиран на изкуствен интелект, участва в шоуто и се опитва да се представи като човек, докато изпраща реплики до един от импровизаторите чрез слушалка. Трудното и забавно предизвикателство пред публиката е да се опита да намери, физически и емоционален смисъл в реплики, генерирани от изкуствения интелект, които може въобще да нямат такъв. Може да го видим на 27 октомври от 18.39 часа в зала 2.

Improbotics е разработена от компютърните учени Пьотр Мировски (Великобритания) и Кори Матюсън (Канада). Те са създатели на чатбот с изкуствен интелект, базиран на модели за това как функционира езикът. Този софтуер може да създава текст, като предвижда думи въз основа на всички използвани преди това. Чрез фина настройка на тези модели на субтитрите на повече от 100 000 филма, Алекс може не само да генерира думи в изречения, но и да говори в диалози.



Ден по-късно от 19.00, в Зала 1 "Театър на чудесата" ще ни накара да поразмишляваме върху темата за любовта с лекционния спектакъл "So Is This Love?" на д-р Катриен Шауброк и д-р. Бен Верховен (Белгия). Любовта е дума, натоварена с много значения. Катриен и Бен изследват различни любовни връзки и какво точно означава любовта.

Чрез поредица от монолози, създателите на "So Is This Love?" ви насърчават да изследвате концепцията за любов, която е подходяща за вас и която може би искате да приемете за ваша. Любовта приема много форми, които са субективни. Осъзнаването на този факт може да бъде както освобождаващо, така и много объркващо.

На 29 октомври от 10.00, в Зала 2 ще може да се включим в уъркшоп "Creative Storytelling and Science Communication: Как да създадем и разкажем хубава и запомняща се история на научна тема" с автори добре познатите на родната публика Димитър Узунов и д-р Владимир Божилов. Театралният режисьор и организатор на "Театър на чудесата" в България, познат и от лятната академия Summer Scriptwriting Base, Димитър Узунов, заедно с популярния астрофизик и комуникатор на науката Владимир Божилов ще дадат на участниците практически инструменти за това как да създадат и разкажат пред публика завладяваща история на научна тема. Участниците ще се запознаят с различни формати за комуникация на науката и с основите на успешното създаване и разказване на истории. Ателието е предназначено за учени и любители на науката, учители и преподаватели, както и към всеки, който би желал да подобри комуникационните си умения.