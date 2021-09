Антитръстовото законодателство на САЩ – заплаха за националната сигурност

Двупартийното антитръстово законодателство насочено срещу технологичните гиганти Amazon.com Inc., Apple Inc., Facebook Inc. and Alphabet Inc.’s Google може да навреди на конкурентоспособността на САЩ и да даде достъп на техни чуждестранни конкуренти до чувствителна информация. Това показва нов доклад на технологична индустриална група, предава Bloomberg TV Bulgaria.

Документът изготвен от Асоциацията за компютри и комуникация, в която членуват технологичните компании твърди, че строгите ограничения, които предвиждат серията от антитръстови проектозакони, одобрени през юни от правната комисия към Камарата на представителите, ще помогнат на чуждестранни дружества, включително руски и китайски конкуренти.

Много от аргументите в документа съвпадат с предупрежденията на технологични групи и политици, които през юни бяха против строгите мерки.

Отчасти заради своята големина и способност да разработват иновации, американските технологични компании играят важна роля за противодействие на глобални киберзаплахи. Поради това те са ценни партньори за федералното правителство и разузнавателната общност, казва Дан Коутс, бивш сенатор от републиканската партия и директор на националното разследване, който в момента работи в правната кантора King & Spalding и е сред авторите на доклада.

„Много хора говорят за положителните и отрицателните икономически последици и иновациите, което е нормално, но не трябва да забравяме и националната сигурност,“ казва Коутс. Той предупреди нормотворците да се консултират с комисиите по разузнаване към двете Камари на Конгреса преди да гласуват антитръстовото законодателство.

Правната комисия към Камарата на представителите одобри общо 6 двупартийни проектозакона. Четири от тях са насочени към Amazon, Apple, Facebook и Google. Не е ясно дали или кога някои от тях ще бъдат гласувани в Камарата на представителите. Сенаторите от антитръстовата подкомисия заявиха, че планират да въведат подобни мерки.

Артър Сидни, вицепрезидент на Асоциацията за компютри и комуникация заяви, че членовете на комисията е трябвало да разберат по-добре последиците за националната сигурност преди да подкрепят законопроектите. Той добави, че разследването на антитръстовата подкомисия, която е заседавала преди изготвяне на проектозаконите е била фокусирана единствено върху 4-те американски компании без да вземе предвид поведението на техните конкуренти от чужбина.

„Това не е антитръстово законодателство, а индустриална политика налагана от правителството,“ заяви Сидни в телефонно интервю в петък. Той добави, че процесът е бил изключително прибързан, поради което има огромен брой непреднамерени последствия, които представляват проблем за потребителите, обществеността и националната сигурност.

Повече подробности по темата четете в Bloomberg TV Bulgaria