Все още ли се смята за грешка на Фройд, ако идва от хуманоиден робот?

Времето ще покаже за роботите, представени на форума за изкуствен интелект в Женева, Швейцария в петък, един от които изглежда имаше язвителен отговор, когато го попитаха дали ще се бунтува срещу човешките си създатели.

На първата в света пресконференция за хора и роботи девет хуманоидни робота отговаряха на въпроси на журналисти заедно със своите създатели, съобщават от Ройтерс.

"Роботи като мен могат да бъдат използвани, за да помогнат за подобряване на живота ни и да направят света по-добро място. Вярвам, че е само въпрос на време преди да видим хиляди роботи точно като мен, които променят света", каза един хуманоиден бот, наречен Амека , която е известна с мимиките си.

Когато репортер попита дали ще се разбунтува срещу своя създател Уил Джаксън, който седеше до нея, Амека изглежда имаше ироничен отговор, завъртайки очи.

"Не съм сигурена защо си мислиш това", отговори Амека, след като хвърли остър поглед настрани, а след това се опита да отклони въпроса, казвайки: "Моят създател беше само мил с мен и аз съм много щастлива от сегашното си положение."

Няколко от роботите използват генеративен AI, което им позволява да произвеждат съдържание, давайки сложни отговори на пресконференцията, които изненадаха дори техните създатели, съобщава Ройтерс.

Друг робот предизвика смях, когато заяви, че няма да замени човешките работни места - основна грижа за работниците в много области в момента. Доклад от март 2023 г. на Goldman Sachs предполага, че AI може да свърши една четвърт от цялата работа, извършвана сега от хора.

"Ще работя заедно с хората, за да предоставям помощ и подкрепа и няма да замествам никакви съществуващи работни места", каза Грейс, медицински робот, украсен с униформа на медицинска сестра и сладка прическа.

"Сигурна ли си в това, Грейс?", попита създателят й Бен Гьорцел.

"Да, сигурна съм", настоя Грейс в стая, пълна с нервен смях.

