Най-подходящия подарък за деня на жената – как да зарадваме дамите, които обичаме?

Денят на жената наближава, а с него и желанието ни да зарадваме дамите, които обичаме. Независимо дали говорим за майка, сестра, дъщеря или за любимата жена, има някои подаръци, които винаги са добра идея и биха зарадвали всеки.

Такъв тип подаръци несъмнено са технологичните джаджи. Дори и човек, който не разбира чак толкова много от технологии би се впечатлил от множеството възможности, които един смартфон от последно поколение му предоставя. Най-новата серия Galaxy S24 е точно такава – с интегрирането на AI в редица от функциите на моделите, Samsung предлагат на потребителите си необятни възможности и улеснение в ежедневието.

А още по-добрата новина е, че през целия месец март всички модели от серията Galaxy S24 могат да бъдат закупени на изплащане без оскъпяване от А1. Клиентите могат да избират между трите модела – Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, всеки от които идва в комплект с безжични слушалки ttec MODE. Устройствата се предлагат с мобилните планове Unlimited.

Трите модела от серията притежават впечатляващи AI функции, благодарение на технологията Galaxy AI. Сред тях са Live Translate, собствено приложение за двупосочен гласов и писмен превод на телефонни разговори в реално време. Galaxy AI ще промени и начина на търсене в интернет, благодарение на функцията Circle to Search with Google. Тя дава възможност на потребителите да оградят конкретен обект от видео и изображение на екрана и да видят резултати с информация за него, без да напускат приложението, което са отворили.

Samsung Galaxy S24 Ultra е най-големият и мощен модел от серията с неговия 6,8-инчов екран с Dynamic AMOLED 2x дисплей, защитен от Corning Gorilla Armour стъкло. Камерата му е четворна - 200МР основна, 12МР yлтpaшиpoĸoъгълнa, една 10МР и втора 50МР телефото ĸaмepa, която предлага увеличение до 5 пъти оптично увеличение за още по-добро запечатване на спомени. Батерията е с капацитет 5000 mAh.

Samsung Galaxy S24 и S24+ са съответно с 6,2-инчoв Dynamic AMOLED 2X eĸpaн c Full НD+ резолюция, по-големият Ѕ24+ – 6,7-инчoв eĸpaн c QНD+ резолюция. Моделите използват 50MP основна, 12MP yлтpaшиpoĸoъгълнa и 10MP телефото ĸaмepa c трикратно оптично увеличение. С камерите притежателят на новия смартфон несъмнено ще улови всеки важен момент.

Трите устройства от серията поддържат бързо безжично зареждане.

Трите модела могат да бъдат поръчани онлайн от A1.bg на изплащане без оскъпяване за 23 месеца. Samsung Galaxy S24 128GB в цвят Violet е наличен на цени от 47,94 лева на месец за 23 месеца с първа вноска от 47,36 лева с план Unlimited Ultra. Galaxy S24+ 256GB в цвят Black се предлага на цени от 64,98 лева за 23 месеца, а Galaxy S24 Ultra 256GB в цвят Gray може да бъде взет от 85,86 лева за 23 месеца и първа вноска от 85,21 лева на изплащане с план Unlimited Ultra.