“ези, които посещават най-старата църква в Ћюцерн, Ўвейцари€, може да бъдат изненадани, когато бъдат посрещнати в изповедалн€та от холограма, задвижвана от AI, на не кой да е, а на сами€ »сус ’ристос.

ѕараклисът “—вети ѕетър“ в Ћюцерн работи с изследователската лаборатори€ за потап€щи реалности към градски€ университет HSLU върху експериментална арт инсталаци€, ко€то има за цел да повдигне въпроси относно възможностите и рисковете, свързани с използването на изкуствен интелект в пасторската грижа.

’ората могат да взаимодействат с холограмно изображение на »сус, което според съобщени€та, се обръща към потребителите с "ћир на теб, братко" (независимо от пола на човека) и ги насърчава да обсъждат "каквото и да тревожи сърцето ти днес", пише Euronews.

»нсталаци€та е озаглавена "Deus in Machina" и е замислена от ‘илип ’аслбауер и јльоса —молич от ÷ентъра за потап€щи реалности в Hochschule Luzern, заедно с ћарко Ўмид, който е теолог в енори€та.

"«аглавието на инсталаци€та – "Deus in Machina" – внушава божествено всезнание и мъдрост. “о е съзнателно провокативно", каза ћарко Ўмид от параклиса "—вети ѕетър".

"Ћюбопитните хора, които са по-отдалечени от църквата, е особено веро€тно да про€в€т гол€м интерес към обмена на идеи с AI »сус", добави той.

