Концерти, филми и коледно настроение в ефира на Bulgaria ON AIR

Богата и разнообразна програма, с много музика и забавни филми, е подготвила Bulgaria ON AIR за зрителите по време на коледните и новогодишни празници. Коледното настроение завладява ефира на политематичната телевизия още на 22 декември с романтичната комедия "Коледен сняг". Тя разказва историята на младата Катлин, която отказва да празнува Рождество Христово, защото я свързва единствено с деня, в който баща й напуска нея и майка й. Но тази Коледа се оказва по-различна, защото я среща със специален човек, който преобръща живота й. Романтичният игрален филм ще се излъчи на 22 декември от 23:00 часа.

В навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово, на 23 декември, от 23:00 часа, Bulgaria ON AIR ще предложи на зрителите си и още една качествена филмова продукция, която показва, че семейството е най-силно, когато е заедно – "Коледна приказка". Бъдни вечер пък е запазена за концерта на дует "Ритон", който ще се излъчи от 20.30 часа. Забавната комедия "К-9 Коледа" ще събере цялото семейство пред екраните, за да покаже как едно куче осуетява банков обир и спасява Коледата на десетки хора в нужда. Тя ще се излъчи на 24 декември от 23:15 часа.

Празничното настроение в ефира на Bulgaria ON AIR ще продължи и на 25 декември, когато от 20:30 часа зрителите ще могат да се насладят на юбилейния концерт на един от най-обичаните български изпълнители – Веселин Маринов. Веднага след музикалния спектакъл политематичната телевизия ще излъчи игралния филм, носител на редица международни филмови награди - "Легендата за Михаел Колхаас". На 26 декември, от 20:30 часа, зрителите ще могат да се насладят на семейната комедия "Коледна размяна", в която дни преди Коледа адвокатът Мич магически разменя тялото си с това на 11-годишния си син Роби.

Последният ден на 2018 година е запазен за руското кино. От 15:30 часа започва филмът "Операция "Честита Нова година", който ще покаже какво се случва в травматологичното отделение на руска болница часове преди настъпването на Нова година. След това ефира ще превземе уволненият руски полковник Роман Шилов, който след като остава без работа, решава да въведе ред в личния си живот. Ще успее ли – ще разберете от руския криминален филм "Фамилията ми е Шилов", на 31 декември, от 20:30 часа.

Освен забавление, Bulgaria ON AIR е подготвила и специално журналистическо съдържание, което да покаже в ретроспекция изминалата година. В обзорното издание на предаването "Директно" - "2018-та Директно", водещият Димитър Абрашев ще припомни на зрителите най-интересните репортажи и срещи в студиото на предаването през изминалата година. Специалното издание ще започне в 17:30 часа на 31 декември и ще продължи до 18:30 часа, когато ще започне и последната за годината централна емисия новини на Bulgaria ON AIR. Веднага след Новините ON AIR, от 19:30 часа, журналистът Миглена Георгиева ще припомни на зрителите кои бяха най-важните събития през изминалите 365 дни в специалното издание "Годината ON AIR”

В първите минути на 2019 година, политематичната телевизия ще зарадва своите зрители с концерт на духови оркестри от цялата страна, а веднага след това в програмата на Bulgaria ON AIR е заложен и още един концерт - този на група "Фактор".

Празничното настроение в ефира на Bulgaria ON AIR ще продължи и през първия ден на 2019 година. Зрителите на политематичната телевизия ще имат възможност да се насладят на музикалния спектакъл на Рут Колева и Софийската филхармония, който ще се излъчи на 1 януари 2019 година от 22 часа. На сцената с талантливата изпълнителка и музиканти ще се качат няколко от най-популярните певци в България - Любо Киров, Рейчъл Роу, Орлин Павлов и Стефан Вълдобрев.



Не пропускайте специалната програма на Bulgaria ON AIR по време на коледните и новогодишните празници!