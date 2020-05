Bgonair.bg с нов дизайн и подобрена функционалност

Сайтът bgonair.bg вече има нов дизайн, който осигурява по-бърз и лесен достъп до последните новини и видео съдържание на Bulgaria ON AIR. В обновената уеб страницата потребителите ще могат да гледат пълен запис на емисиите на Новините ON AIR, любопитни репортажи и изданията на всички предавания в ефира на националната политематична телевизия. На новия сайт могат да се проследят както новините в развитие, така и любопитни репортажи от страната и чужбина. С един клик посетителите ще открият и най-интересните новини от света на спорта и подробна прогноза за времето. С повишаване на функционалността на сайта новините стават още по-достъпни за потребителите, избрали да се информират от уеб платформата bgonair.bg.

Специално място на сайта има и качествената публицистика от ефира на Bulgaria ON AIR. Зрителите имат възможността да гледат пълен запис на ежедневните и седмични предавания на националната политематична телевизия, в които гостуват водещи експерти по актуални теми от страната и света.

На обновения сайт bgonair.bg има за всеки по нещо, като специално място е отредено и за кампанията на Bulgaria ON AIR в подкрепа на търсенето на нова българска култура – Bulgaria ON ART. За любителите на киното секция „Филми“ предоставя подробна информация и трейлъри на всички серийни и филмови заглавия в ефира на Bulgaria ON AIR.

Уеб страницата предоставя възможност на посетителите да гледат на живо всички новинарски емисии и актуални предавания на политематичната телевизия.

Сайтът bgonair.bg е част от Investor Media Group,, която включва в портфолиото си националната ефирна телевизия Bulgaria ON AIR, единствената бизнес телевизията в България - Bloomberg TV Bulgaria, както и десетки сайтове, сред които водещия новинарски сайт Dnes.bg, онлайн институцията във финансовите и икономически новини Investor.bg, лайфстайл сайта за модерните млади хора Tialoto.bg, онлайн изданието за съвременната жена Az-jenata.bg, спортния новинарски сайт Gol.bg, водещия здравен сайт Puls.bg, единствената онлайн медия, насочена към тийнейджърите Teenproblem.net, сайта за недвижими имоти с най-качествените обяви Imoti.net, детския портал Az-deteto.bg, сайта за автомобилни новини Automedia.bg, онлайн платформата за подаване на граждански сигнали Helpbook.info, сайта за кариерно развитие Rabota.bg и други. Част от Investor Media Group са и националното радио Bulgaria ON AIR с покритие в 33 града в страната, както и списанията Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine, Investor Digest и GO ON AIR The Traveller’s Magazine, които се разпространяват на борда на самолетите на националния авиопревозвач „България Ер“.