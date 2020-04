Bulgaria ON AIR излъчва бляскавата церемония „Златен пояс“

Кои са най-добрите бойци и треньори за 2019 г., много блясък и зрелище ще видят зрителите на Bulgaria ON AIR на 5 януари. Точно в 22:45 часа в неделя политематичната телевизия ще излъчи вторите годишни награди „Златен пояс“ на Националната асоциация на бойните спортове, които се проведоха на 15 декември в София. Освен на церемонията, аудиторията пред екрана ще се наслади и на внушително шоу и демонстрации по кикбокс и муай тай, карате киокушин, таекуондо ITF, джу джицу, самбо, кендо, кудо, ушу, шотокан карате до, сумо, айкидо и канадска борба. Водещи на годишните награди бяха две от лицата на Bulgaria ON AIR - водещият на „България сутрин“ Златимир Йочев и водещата на Новините ON AIR и автор на рубриката „Завърналите се“ Петя Кертикова.

Престижните отличия „Златен пояс“ бяха връчени в пет категории - „Най-добър спортист – мъж“, „Най-добър спортист – жена“, „Най-добър треньор“, „Ярка победа“, „Вярност на традициите“. В надпреварата за наградите през 2019 г. се състезаваха повече от 40 000 спортисти, които членуват в 12-те федерации на Националната асоциация на бойните спортове. Водещата на предаването BOEC.BG по Bulgaria ON AIR и главен редактор на едноименния сайт за бойни спортове Десислава Джерманска връчи и специална награда за принос към развитието и популяризирането на бойните спортове и изкуства. Всяка една от федерациите раздаде и три индивидуални приза на своите бойци.

Не пропускайте стилната церемония и атрактивното бойно шоу в ефира на Bulgaria ON AIR на 5 януари от 22:45 часа.