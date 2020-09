Героите на Съединението – в Историите ON AIR, в събота по Bulgaria ON AIR

Снимка: Bulgaria ON AIR

В навечерието на 135-тата годишнина от Съединението на България журналистическата поредица на Bulgaria ON AIR – Историите ON AIR, разкрива кои са героите на обединението на Княжество България и Източна Румения. На 5 септември, от 19 часа авторът на Историите ON AIR Миглена Георгиева ще разкаже за хората, чиито имена са избледнели във времето, но действията им оставили отпечатък върху едно от най-значимите събития в българската история.

„(Не)известното за героите на Съединението“ ще припомни подвига на петима мъже – Иван Данчов, Георги Сербезов, Гетко Запрянов, Димитър Яврука и Алекси Хаджиоглу, част четата от Чирпан, загинали на път за Пловдив. Иван Данчов е брат на близкия до Васил Левски революционер и художник Георги Данчов-Зографина, който изрисува знамената на четите, които подпомагали Съединението.

На 5 септември Историите ON AIR разказват и за великите дела на Продан Тишков. Освен за великите му дела, историци ще разкажат защо през 60-те години на миналия век властта решава да замени главата на паметника му с друга.

„(Не)известното за героите на Съединението“ ще разкаже за дейностите на Захари Стоянов, Данаил Николаев и Райчо Николов, довели до Съединението на Княжество България и Източна Румения.

Навръх националния празник 6 септември Bulgaria ON AIR е подготвила и специален филм. В неделя, от 17:30 часа зрителите ще проследят авторския филм на водещата на „Историите ON AIR” Миглена Георгиева „Хроники на Съединението“. Той разкрива любопитни подробности за подготовката на обединението с помощта на изявени историци. Филмът разкрива и много интересни факти за живота в Източна Румелия и четите от Голямо Конаре и Чирпан, които тръгват към Пловдив, за да подпомогнат свалянето на генерал-губернатора Гавраил Кръстевич. Пред камерата на Bulgaria ON AIR директорът на Историческия музей в Панагюрище Атанас Шопов разказва и историята около 2 септември 1885 година, когато в града за първи път е развяно знамето на Съединението.