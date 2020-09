Какво е да си "Гангстер под прикритие"?

Снимка: Bulgaria ON AIR

От 21 септември, в 22:15 часа, националната телевизия Bulgaria ON AIR ще пренесе зрителите в един опасен и несигурен свят с премиерния за България американски сериал „Гангстер под прикритие“, базиран на действителна история от началото на новото хилядолетие.

Чарлз Фалко е наркодилър, който бива арестуван, след като полицията разкрива нелегалния му бизнес. За своята незаконна дейност мъжът получава присъда от 20 години. Единственият начин да избегне решетките е като приеме предложението на полицията да се внедри под прикритие в една от най-известните байкърски банди в Америка.

След като успешно влиза в редиците на групировката, в продължение на 3 години Фалко успява да събере уличаващи доказателства, в следствие на които специалните служби извършват 62 ареста за незаконни дейности, в това число нападения над хора и жестоки убийства.

По-късно бившият наркодилър решава да документира своите преживявания. През 2013 година с помощта на Кери Дробан, Фалко издава книгата Vagos, Mongols, and Outlaws: My Infiltration of America’s Deadliest Biker Gangs. Оставил работата под прикритие зад гърба си, днес той е висшист по наказателно правосъдие и провежда обучения на полицейски служители на правоприлагащите органи.

Продукцията на режисьора Стивън Кемп – "Гангстер под прикритие", разгръща по невероятен начин тази заплетена и изпълнена с адреналин и опасности реална житейска история. В образа на бившия наркодилър зрителите ще видят Деймън Рунян, който по време на снимките получава насоки и препоръки за актьорската си игра лично от Фалко.

Всеки епизод на сериала представя следващ етап от неговото тайно разследване, като наяве излизат още по-любопитни подробности около незаконните дейности на групировката. Наред с това, участниците в тази безмилостна въртележка за пари и власт изострят отношенията си, някои от които прерастват в ожесточени лични съперничества.

Колко безмилостна може да бъде цената на свободата и доколко си струва рискът - разберете в премиерния за България сериал "Гангстер под прикритие", от 21 септември, всяка делнична вечер, от 22.15 часа, по Bulgaria ON AIR.