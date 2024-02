„Новините ON AIR” се изместват с 30 минути по-рано от 3 март

На фона на нажежаващата се политическа обстановка в страната и динамичните събития зад граница, новият пролетен сезон на Bulgaria ON AIR идва с много промени – всяка от които обединена от целта да даде възможност на зрителите да бъдат първите информирани за най-важното от деня. Поради тази причина от 3 март новинарските емисии на „Новините ON AIR” ще започват с 30 минути по-рано. Водещите в студиото и репортерите на терен ще информират зрителите с най-актуалните, важните и значими теми всеки ден в обедна емисия от 13:00 часа, следобедно издание на „Новините ON AIR“ в 15:00 часа, централната емисия в 18:00 часа и късна емисия от 21:00 часа.

От 4 март, в стремежа си да бъдат в максимална полза на обществото, „Новините ON AIR” ще се превърнат в първия на пазара телевизионен национален блок, който ще покаже на зрителите ползите от най-новите технологии на 21-ви век. Зрителите на политематичната телевизия ще бъдат първите, които ексклузивно ще научават горещите новини от страната.

В унисон с мисията си да представя достоверна, проверена и обективна информация, екипът от редактори, продуценти и опитни журналисти в „Новините ON AIR“ ще продължи и през новия сезон да подготвя за зрителите чисти новини, без излишен шум.

Повече информация за новата програмна схема на телевизията, промените в часовете на излъчване, нови продукции и проекти, както и други любопитни допълнения – очаквайте скоро!



Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase