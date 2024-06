„Историите ON AIR“ спечели награда от известен филмов фестивал

∆урналистическата поредица „»сториите ON AIR" спечели награда от филмови€ фестивал Golden FEMI Film Festival, който се проведе в —офи€. “€ беше отличена измежду над 5 000 филми, участващи в грандиозното събитие.

ћиглена √еоргиева от Bulgaria ON AIR получи наградата за социалните послани€, които отправ€ като автор и водещ на документалната поредица "»сториите ON AIR", за€ви художествени€т директор на фестивала ≈феми€ ‘арт пред камерата на Bulgaria ON AIR. –епортажа на Ќовините ON AIR от церемони€та по награждаването може да гледате “” .

ѕремиерните епизоди на предаването се излъчват вс€ка недел€ от 18:00 часа. ¬ „»сториите ON AIR" се разказват малко известни и любопитни факти от близкото и далечно минало. ≈дни от най-попул€рните филми са свързани с първите години на ѕрехода. —ред темите има също социални, както и икономически.

"ѕърви€т епизод на „»сториите ON AIR“ беше излъчен на 2 февруари 2019 година, а от тогава до сега вече са 160. Ѕлагодар€ на всички колеги, които са ми помагали! Ѕлагодар€ на зрителите! Ѕлагодар€ на хората, които ми се довериха и застанаха пред микрофона ми! Ѕлагодар€ на програмни€ ни директор Ќиколина ƒимитрова за доверието! Ѕлагодар€ и на Bulgaria ON AIR, че ми дава възможност да прав€ това предаване! ј аз обещавам, че историите, които разказвам ще стават все по-интересни!", каза ћиглена √еоргиева.

»менно документалните филми и телевизионните истории са запазената марка, по ко€то зрителите € познават. “€ е известна с лентите си, посветени на 140 години от ќсвобождението и 110 години Ќезависимостта на Ѕългари€, излъчени през 2018 година. ¬ навечерието на 24 май ћиглена √еоргиева представи и уникален филм за ирил и ћетодий с малко известни факти. ѕовече подробности може да видите “” .

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase