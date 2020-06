Скандалът Джокович-Григор и в Twitter, феновете: Сърджан да се извини!

Когато целият свят започна да обвинява Джокович за положителната проба на Григор Димитров, баща му Сърджан реши да го защити, като обвини за случващото се Гришо. Но докато хората в Сърбия може и да са му повярвали, то феновете в Twitter не бяха особено впечатлени от реакцията му.

Сред тях бе и тенис звездата Ник Кирьос, който критикуваше липсата на мерки на турнира от самото начало. Той сподели статията с коментара на Сърджан в историята си в Instagram и написа: "Не, не прехвърляй вината". Преди това Кирьос сподели видео от дискотеката, в която тенесистите се забавляваха в Белград, а към него добави: "Всичките ми молитви отиват към спортистите, които се заразиха с вируса. Не ми пишете за да ми припомните всичко "безотговорно" и "глупаво", което съм правил на корта. Това бие абсолютно всичко."

Феновете също не застанаха на страната на Джокович, а тъкмо обратното - възмутиха се от думите на баща му.

"Бащата на Джокович е толкова токсичен, че дори и позитивните емоции не могат да го променят", написа потребителят Бастиен Фачан, а друг му отговаря: "Може би това е резултата от пиенето на прекалено много пречистена вода", подигравайки се на странните вярвания на Ноле за медицината.

От профила на TENISMEDIA пък настояват, че "Григор заслужава публично извинение от Джокович", а към цитат от коментара на Сърджан пишат: "Не ви е срам господин Джокович!"

"Точно когато си мислех, че ситуацията с Adria Tour няма как да стане по унизителна... Бащата на Джокович започва да говори и обвинява Димитров", възмущава се друг потребител в Twitter. А мъж на име Джонатан отговаря: "Да обвиниш един от болните играчи, вместо собствения си син, който бе достатъчно безотговорен да организира този глупав турнир... Запазете класата си, господин Джокович."

Just when you thought the whole Adria Tour situation couldn't be more embarrassing, Djokovic's father starts talking and blames Dimitrov.

Григор е само един от четиримата участници на Adria Tour, който се разболя от коронавируса. Той бе и първият, който даде положителна проба за COVID-19, което може би предизвика критиките по негов адрес. Но световните медии припомнят, че НБА играчът Никола Йокич, с който Новак Джокович игра баскетбол, също е заразен с вируса.

Blame one of the sick players rather than his own son who was arrogant enough to organise this stupid petridish of a tournament. Stay Classy Mr.Djokovic

Stay classy...

https://t.co/OJDPuDG4Xn