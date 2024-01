Григор Димитров покори Бризбън!

Григор Димитров спечели първа титла от 2017 година насам, след като победи Холгер Руне от Дания със 7-6(5), 6-4 във финала на турнира от сериите АТП 250 в Бризбън. Българският тенисист печели трофея от надпреварата за втори път в кариерата си и взима общо девета титла на ниво АТП.

