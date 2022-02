Девет китайски самолета влязоха във въздушното пространство на Тайван

Тайванските военновъздушни сили съобщиха, че девет китайски самолета са влезли в зоната за противовъздушна отбрана на страната, съобщи тайванското министерство на отбраната. Това се случва в същия ден, в който Русия нахлу в Украйна.

Тайван, за който Китай претендира, че е нейна територия, се оплаква от редовни подобни мисии на китайските военновъздушни сили през последните две години, въпреки че самолетите не се доближават до самия Тайван.

Броят на участващите самолети е доста по-нисък от последното мащабно нахлуване - 39 китайски самолета на 23 януари,. Оттогава подобни облитания са спорадични с много по-малко самолети.

Министерството заяви, че последната мисия включва осем китайски изтребителя J-16 и един разузнавателен самолет Y-8, които са преленели над район на североизток от контролираните от Тайван острови Пратас в горния край на Южнокитайско море.

Тайвански изтребители са изпратени, за да предупредят китайските самолети. Били са разположени и ракети за противовъздушна отбрана, за да "наблюдават дейностите", каза министерството.

Тайван внимателно наблюдава кризата в Украйна, предполагайки че Китай може да се опита да се възползва от ситуацията, за да се премести на острова.

Въпреки че Тайван не съобщава за необичайни движения на китайските сили, правителството е повишило нивото на готовност.

Китай никога не се е отказвал от използването на сила, за да постави Тайван под свой контрол и рутинно осъжда продажбите на оръжие на САЩ или други прояви на подкрепа от Вашингтон.

Говорейки в Пекин по-рано в четвъртък, когато беше попитан за новата индо-тихоокеанска стратегия на САЩ, говорителят на китайското министерство на отбраната Тан Кефей повтори, че Тайван е "основен проблем" на Китай и няма да толерира никаква чужда намеса.

"Призоваваме американската страна да признае високата чувствителност на въпроса с Тайван, да спре да се намесва във вътрешните работи на Китай и да спре да си играе с огъня по въпроса с Тайван", каза Тан.

