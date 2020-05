Нова касапница в САЩ: 4 убити и 6 тежко ранени при стрелба

Четирима души са били убити, а шестима тежко ранени при стрелба в Калифорния. Нападението е станало в неделя през нощта във Фресно.

Семейни приятели гледали мач на двора, когато един или повече нападатели се промъкнали и открили огън по тях.

Повечето от ранените са в критично състояние.

Все още няма заподозрени, съобщи Бил Дули от полицията в Калифорния, цитиран от bg-voice.com.

В момента полицаи вървят от врата на врата и събират кадри от охранителните камери. Те се надяват, че на тях може да е запечатан евентуалният извършител.

Към момента разследващите предполагат, че стрелецът не е познавал жертвите си. Най-вероятно той е пристигнал пеша, а след това е избягал по същия начин.

В двора, където е станала касапницата, е имало 35 души.

Никой от оцелелите не може да даде описание на извършителя.

#BREAKING MASSIVE police response in a neighborhood by Peach/Pine in Fresno. Streets clogged with cars/ambulances...a lot of people being put on stretchers. Waiting to learn more. pic.twitter.com/HUT03Cdryp