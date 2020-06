САЩ на бунт, Тръмп се крие в бункера под Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил отведен за кратко в бункера на Белия дом по време на протестите в петък заради “терористични заплахи”, съобщи репортерът Марина Марако, цитирайки източници от „Сикрет Сървис“.



Президентът е останал там “кратко време”, съобщава Марако.

Информацията първо е съобщена от The New York Times и потвърдена от Fox News, казва още тя.

По-рано в неделя Тръмп написа в Тwitter, че ANTIFA ще бъде обявена за “терористична организация”.

ANTIFA е считана за военно, крайноляво, антифашистко политическо движение в САЩ. То е съставено от автономни активистки групи, които се опитват да постигнат политически цели чрез директни действия, пояснява BG-VOICE.

Съобщава се, че активисти от групата са участвали в различни протести, включително и в нанасяне на имуществени щети, физическо насилие и тормоз срещу онези, които определят като фашистки, расистки или са в крайнодясно. Администрацията на Тръмп съобщава, че обвинява крайно лявите екстремисти за насилствените протести, които помитат нацията след смъртта на чернокожия Джордж Флойд по време на полицейски арест в Минеаполис.

Междувременно стана ясно, че при бунтовете е пострадал и български полицай. За това съобщиха от българоамериканската полицейска асоциация. Мъжът, който е пожелал анонимност, е бил ударен със стъклена бутилка, но състоянието му не е тежко и ще се възстанови напълно.

