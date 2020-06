Доналд Тръмп се скри зад огромна ограда от протестиращите

Доналд Тръмп се скри от протестиращите зад още по-големи огради. След края на снощния протест, късно вечерта, нови съоръжения са били монтирани, за да държат недоволните граждани далеч от Белия дом. За целта, няколко авенюта и паркове са затворени за обществото.

Решението е взето, въпреки че от понеделник насам, протестите са мирни. В понеделник също нямаше насилие, но това бързо бе нарушено от полицията, която започна да разпръсква насъбралата се тълпа с гумени куршуми и сълзотворен газ, за да може Тръмп да отиде и да се снима с библията пред църква.

"Надявам се, че приоритетът на Байдън ще е да свали тази ограда, издигната около домът на народа", написа в Twitter автора Стивън Кинг. Кметът на район Колумбия пък изяви притеснението си, че администрацията на Тръмп планира да направи оградите около Белият дом перманентни.

"Имайте предвид, че това е домът на народа", заяви той.

Някои потребители се пошегуваха, че след като не е успял да построи стена около Америка, то Тръмп поне е успял да я издигне около Белият дом. Демократичният сенатор Патрик Леахи заяви, че "този път не Мексико, а американските данъкопладци ще получат сметката.

A fitting image to mark the end of this presidency. A vain, confused, furious man alone in a bunker, under a darkened White House, surrounded—at last—by his fence and his wall. pic.twitter.com/52d2UW9UMr