Нов позор за полицията в САЩ – насилие над мъж на 75 г., твърдят, че се спънал

Шокиращо видео показва точно колко брутална може да е полицията в Америка.

По време на протест в Бъфало, Ню Йорк, възрастен, невъоръжен мъж се приближава към тежко въоръжените офицери. На клипа се вижда как те започват да го бутат. Един използва палката си, за да го накара да отстъпи назад, друг го блъска в гърдите.

От последния удар мъжът пада назад и удря силно главата си. Секунди по-късно може да се види кръв, която се стича от ухото на 75-годишния мъж, докато той лежи безжизнено на улицата. Вижда се как един от офицерите се чуди, дали да не му помогне, но е завлечен от останалите, които преминават, без да погледнат мъжа. Друг протестиращ, се опитва да се притече на помощ, но е задържан от полицаите. Останалите протестиращи им крещят "Той кърви!".

Според изявление на полицията в Бъфало, 75-годишният мъж "се спънал и паднал", въпреки това двама полицаи са наказани. Те не са отстранени, просто няма да вземат заплата.

Според информация от кмета на града, мъжът е в "стабилно, но сериозно състояние". Губернаторът на Ню Йорк Андрю Куомо заяви, че инцидентът е "напълно неоправдан и позорен". "Полицията трябва да прилага закона, не да се възползва от него!", каза още той.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET