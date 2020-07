Тръмп: Привърженици на "левия фашизъм" искат да унищожат историята ни

Привържениците на "новия крайно ляв фашизъм" в САЩ искат да унищожат историята на страната и "да низвергнат американската революция". Това заяви в петък вечерта президентът на САЩ Доналд Тръмп в щата Южна Дакота на тържество в чест на Деня на независимостта. Речта му беше излъчена от американски телевизии.

Речта на държавния глава беше посветена на протестните движения в САЩ, чиито участници разрушават паметници на исторически личности. "Страната ни стана свидетел на безпощадна кампания за унищожаване на историята ни, клевети за нашите герои, изтриване на ценностите ни и индоктриниране на децата ни. Разгневени групировки се опитват да разрушат статуите на нашите основатели. Те смятат, че американският народ е слаб, мекотел и покорен. Но това не е така", подчерта президентът.

Според него вандалите, които се опитват да свалят паметниците, "се стремят да разрушат връзките на любовта и вярността", които американците имат със САЩ и един към друг, предаде БГНЕС.

"Целта им не е най-добрата Америка. Тяхната цел е да сложат край на Америка”, заяви стопанинът на Белия дом. Той подчерта, че проявата на „този нов крайно ляв фашизъм изисква абсолютна лоялност“ и по същество е тоталитаризъм. „Не се колебайте, тази лява културна революция е предназначена да низвергне американската революция", каза Тръмп.

"Те искат да ни заставят да мълчим, но ние няма да мълчим", продължи президентът. Според него вандалите атакуват "величествената свобода" и американското наследство и "трябва да бъдат спрени възможно най-бързо". "Радикалната идеология, атакуваща страната ни, напредва под знамето на социалната справедливост", добави американският лидер. "Тези, които се стремят да унищожат нашето наследство, искат американците да забравят гордостта и голямото си достойнство, за да не можем вече да разберем себе си и съдбата на Америка."

Тръмп призова американците да "защитават и съхраняват своята история, наследството и големите си герои".

В края на словото си президентът обяви "създаването на нов паметник на изключителни хора от миналото" в Съединените щати. Той отбеляза, че е подписал съответно постановление, според което ще бъде създаден "огромен открит парк", наречен Национална градина на американските герои със статуи на "най-великите американци, които някога са живели".

За първи път след речта на Тръмп беше изпълнено произведението на канадския художник Нийл Йънг Rockin’ in a Free World.. Преди това всички републикански изяви завършваха с парчето на британската рок група "Ролинг Стоунс" You Can’t Always Get What You Want. В края на юни обаче Стоунс поискаха американският президент да престане н.да използва парчето по време на кампанията за преизбиране.

Съдейки по телевизионното предаване, малко от приблизително 7500-те души, присъствали на тържеството, носеха медицински маски и поддържаха социална дистанция. Тръмп, съпругата му Мелания, повечето помощници на президента не носеха маски.

На 4 юли 2020 г. жителите на САЩ за 244-ти път празнуват основния национален празник на страната – Денят на независимостта – отбелязващ приемането през 1776 г. на Декларацията на независимостта, провъзгласяваща свободата на САЩ от британското управление. Много американци се обличат днес в национални цветове – синьо, бяло и червено, а къщите и улиците са пълни със знамена на страната.