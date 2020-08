Истинска ли е враждата между Мелания и Иванка Тръмп?

Досега само се спекулираше за напрежението между първата дама Мелания Тръмп и дъщерята на президента - Иванка Тръмп. Но бившата довереничка на Мелания Стефани Уинстън Уолкоф решава да хвръли светлина върху първата дама и нейната доведена дъщеря в новата си книга "Мелания и аз: Възходът и падението на приятелството ми с първата дама".

Уолколф описва как тя и Мелания се опитали да направят така, че Иванка да не се вижда на снимките от стъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп. "Всички бяхме изтощени и стресирани. Да, операция "блокирай Иванка" беше дребнава, но за Мелания това беше мисия. Според всички ни, Иванка не трябваше да се опитва да е център на вниманието по време на встъпването в длъжност", пише тя в книгата си.

Стефани Уинстън Уолкоф работи като организатор на събития за Vouge, включително и на популярната Met Gala. Тя познава Мелания от повече от десетилетие и именно заради това е първият човек, който първата дама наема в Източното крило. Тя работи без заплащане като специален държавен служител. Но това е мимолетно. След като започва разследване на стъпването в длъжност на Тръмп, става ясно, че фирмата на Уолкоф е прибрала огромната сума от 26 млн. долара. 1,6 млн. долара от тях отиват за подизпълнители и доставчици. Така започва разривът на отношенията й с фамилията Тръмп.

Малко по-късно от Белия дом обявяват, че са "прекратили отношенията си с г-жа Уолкоф". А служители на администрацията оправдават освобождаването й от длъжност с това, че "характерът й бил пълна противоположност на това, което Мелания търси".

А след като приятелството между Уолкоф и Мелания вече го няма, нищо не й пречи да разкрие какви са били отношенията на първата дама с доведената й дъщеря, която често наричала "Принцесата". В книгата си Стефани твърди, че Иванка и съпругът й винаги търсели начин как да намалят властта, която Мелания има, и как да установят контрол върху нея. Те дори се опитали да си присвоят няколко офиса в Източното крило, което принадлежи на първата дама.

"Иванка беше безмилостна, решена да бъде Първата дъщеря. Тя искаше да узурпира офис пространство на Мелания и да бъде единствената жена с фамилия Тръмп, която да се разхожда из помещенията", пише Уолкоф. Разбира се, Белият дом отрича Иванка да се е опитала да превземе Източното крило.

Но обвиненията на Уолкоф не спират дотук. Тя разкрива, че Иванка е молила бизнес контактите с в Белия дом да й пишат на личния й имейл. "Иванка молеше работните си контакти в Белия дом да й пишат на личния имейл - същото престъпление, в което семейство Тръмп обвини Хилари Клинтън. Някой ще крещи ли "Заключете я!" за личния сървър на Иванка? Съмнявам се. Това беше лицемерно, но семейство Тръмп си има свои правила", пише Стефани. А от Белия дом отново опровергават информацията и казват, че Иванка е използвала частен сървър преди да бъде запозната с правилата и нито едно от съобщенията й не съдържало класифицирана информация.

Само няколко часа след тези разкрития Мелания и Иванка Тръмп трябваше да застанат пред публиката заедно с Доналд Тръмп. А едно малко завъртане на очи от страна на първата дама показа, че отношенията между двете далеч не са добри.

Did Melania just roll her eyes at Ivanka? @ProjectLincoln pic.twitter.com/EBFRheqOtD