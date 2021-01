Часове след размириците: Конгресът потвърди победата на Байдън

Часове след като поддръжници на Доналд Тръмп нахлуха в Капитолия, Конгресът потвърди, че следващият президент на САЩ е Джо Байдън.

Американският вицепрезидент Майк Пенс започна възобновената сесия в сряда вечерта, в която депутатите преброяват и потвърждават електоралните гласове, казвайки, че това е бил "тъмен ден в историята на Капитолия на САЩ".

"Да се връщаме обратно на работа", заяви той.

Възраженията на някои републикански депутати за отмяна на резултата в Аризона и Пенсилвания бяха отхвърлени. Сесията потвърди 306 гласа за Джо Байдън срещу 232 гласа за Доналд Тръмп.

Преброителят, сенатор Ейми Клобучар, съобщи: "Джо Байдън и Камала Харис ще бъдат президент и вицепрезидент според бюлетините, които са ни дадени."

След това последваха аплодисменти в залата. "Обявяването на състоянието на гласуването от президента на сената ще се счита за достатъчно за избора на президент и вицепрезидент", заяви Пенс.

Байдън и Харис ще стъпят в длъжност по обяд на 20 януари - след по-малко от 2 седмици.

Самият Доналд Тръмп публикува изявление, в което заяви, че ще има "подреден преход" към новата администрация на Джо Байдън.

"Въпреки че съм напълно несъгласен с резултата от изборите и фактите ме измъчват, въпреки това ще има подреден преход на 20 януари", се казва в изявлението на президента.

"Винаги съм казвал, че ще продължим борбата си, за да гарантираме, че се отчитат само законни гласове. Въпреки че това представлява краят на най-големия първи мандат в историята на президента, това е само началото на нашата борба да направим Америка отново велика!"

U.S. House in 138-282 vote rejected the objection to Pennsylvania’s election results.

D 0-218

R 138-64 (68% of Rs voted to sustain objection)

Joint session will soon reconvene to complete counting and certifying electoral votes. 12 states left after Pennsylvania. pic.twitter.com/JBWkG6jURG