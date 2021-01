Навални: Блокирането на Тръмп в Twitter e неприемлив акт на цензура

Руският опозиционен политик Алексей Навални разкритикува социалната мрежа Туитър за блокирането на профила на президента на САЩ Доналд Тръмп след атаката в Капитолия.

Според Навални забраната е "неприемлив акт на цензура". "Този прецедент ще бъде използван от враговете на свободата на словото по целия свят. В Русия също. Всеки път, когато трябва да заглушат някого, те ще кажат: "това е просто обичайна практика, дори Тръмп е блокиран в Туитър", написа Навални в Twitter.

Навални обвини гиганта на социалните медии и в цензура, като заяви, че "онези, които отричат ​​COVID-19, съществуват свободно и комуникират в Туитър". "Думите им костваха хиляди човешки животи. И все пак Тръмп беше публично и показно блокиран. Такава избирателност показва, че това е акт на цензура."

Руският политик предложи още Туитър да "създаде някакъв комитет, който да взема такива решения".

1. I think that the ban of Donald Trump on Twitter is an unacceptable act of censorship (THREAD)