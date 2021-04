Използва ли ЦРУ социалните мрежи, за да изгради позитивен образ?

ЦРУ публикува първия си пост в Twitter на 6 януари 2014 г. "Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че това е първият ни туит", се казва в него. Към момента на написването, той е получил 277 000 ретуита и 227 000 харесвания. Присъствието на ЦРУ в Twitter е странно, но именно в това се крие смисълът, според ново проучване - ЦРУ публикува в Twitter, защото иска хората да гледат на агенцията като законна и процъфтяваща част от американския живот.

We can neither confirm nor deny that this is our first tweet.