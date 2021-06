9-годишно момиче подкара кола, за да закара сестричката си на море

Двама полицаи в Юта остават доста изненадани, когато откриват деветгодишно момиче, което шофира кола с четиригодишната си сестра на пътническото място рано сутринта в сряда.

Сестрите казали на служителите, че отиват в Калифорния, защото искат да "плуват в океана".

Те са шофирали по два основни пътя, ударили друга кола и след това се блъснали челно в камион, съобщи полицията в Twitter.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC