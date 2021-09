На 11-ти септември Тръмп ще коментира... боксов мач

В деня, в който Америка ще отбележи 20-тата годишнина от терористичната атака над кулите близнаци, бившият президент Доналд Тръмп ще е... коментатор на боксов мач.

Заедно със сина си, Тръмп ще коментира мача в казино във Флорида, а за да чуят гласът му, зрителите ще трябва да платят 49,99 долара. Според водещия на CNN Андерсън Купър, всеки друг бивш президент, който направи нещо подобно, би възмутил нацията.

"Точно там е проблемът. Това винаги е било проблем. Поради причини, които ми е много трудно да разбера, има съвсем различен стандарт за държанието на Тръмп. Всъщност, няма стандарт. Неговото държание е позорно. Ако няма никаква реакция в дясно, относно това... позорно не е достатъчно силна дума, с която да опиша това действие..., то тогава това ни показва ясно в какво състояние е Републиканската партия, както и, че не може да се работи с нея", категорична е племенницата на Тръмп, Мери Тръмп.

Тръмп ще коментира цялото предаване, което ще се състои от четири битки.

"Обичам страхотните бойци и страхотните битки", казва 75-годишният бивш президент в изявление, според USA Today. "Очаквам с нетърпение, както да гледам мача тази събота, така и да споделя мислите си край ринга. Няма да искате да пропуснете това специално събитие."

Както отбелязва ESPN, това не е първият досег президента Тръмп с боксовите мачове, тъй като инвеститорът в недвижими имоти преди това е бил домакин на боксови мачове във вече фалиралите си казина в Атлантик Сити.

Съобща се, че Тръмп е прекарал голяма част от лятото си в имота си в Бедминстър, Ню Джърси, често разсъждавайки за поражението си на изборите и за неговия наследник Джо Байдън.

Той също така бе и домакин на пресконференция през юли, на която заяви, че ще съди няколко социални медийни платформи - включително Facebook, Twitter и Google - които блокираха акаунтите му след бунта на Капитолия на 6 януари.

.@trillerfight presents live alternative No Holds Barred commentary from #DonaldTrump and @DonaldJTrumpJr

They will offer their perspective on the big #HolyfieldBelfort #boxing PPV

Included with your #TrillerFightClub #LegendsII purchase

[ Sept. 11 | https://t.co/0cAIvu2yKw ] pic.twitter.com/3nxWfekmVR