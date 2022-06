Поредна стрелба в САЩ, има жертви

15-годишно момче загина при стрелба в столицата на САЩ Вашингтон, а други трима души бяха ранени, включително служител на столичната полиция.

Жертвите са били простреляни на кръстовище в северозападната част на Вашингтон около 18:00 ч. източно време (22:00 GMT), съобщи началникът на полицията Робърт Конти.

We can confirm that one of our members working in the area of 14th and U St NW has been shot. The member has been transported to the hospital and is in stable condition.