Джо Байдън към Зеленски: Знаех, че ще се върна

Президентът на САЩ Джо Байдън е пътувал с влак от границата с Полша, съобщава New York Times. Посещението в Киев остана в тайна от съображения за сигурност.

Според данните Байдън е напуснал Вашингтон без предизвестие, след като той и съпругата му Джил са вечеряли в ресторант в събота вечер. Нещо, което рядко им се случва.

Длъжностни лица отрекоха намеренията на Байдън да посети Украйна по време на планираното му пътуване до Източна Европа.

"Наистина, Белият дом в неделя вечерта публикува публичен график за понеделник, показващ, че президентът все още е във Вашингтон и ще замине вечерта за Варшава, когато всъщност той вече е бил прекосил половината свят", пишат от New York Times.

Преди пресконференцията Джо Байдън разговаря с Володимир Зеленски и каза, че "очаква с нетърпение да обсъди света" с него. Той също така похвали гражданите на Украйна за тяхната героична битка, въпреки липсата на военен опит.

"Отново изразявам възхищението си към народа на Украйна, обикновени, трудолюбиви граждани, които никога не са се обучавали в армията, но пътят им е просто повече от героичен и целият свят мисли така", заяви Байдън.

По-късно, в съвместно изявление, излъчено по телевизията, Зеленски каза, че "демократичният свят" трябва "да спечели тази историческа битка".

"Това е най-важното посещение в цялата история на отношенията между САЩ и Украйна", каза Зеленски и добави, че то "подчертава резултатите, които вече сме постигнали".

Зеленски определи преговорите с Байдън като ползотворни и добави, че резултатите от това посещение със сигурност ще се видят и ще имат отражение на бойното поле. Решението на САЩ да дадат танкове Ейбрамс на Украйна по-рано през януари вече е допринесло за укрепване на отбраната на Украйна, каза Зеленски и добави, че той с Байдън също са говорили за оръжия с голям обсег.

"Знам, че ще има много значителен пакет от подкрепа за Украйна... който ще служи за ясен сигнал, че агресията на Русия няма шанс", каза Зеленски. "Украйна ви е благодарна, господин президент", каза той на Байдън.

В речта си заедно с президента Зеленски президентът Байдън похвали смелостта на Украйна по време на войната, като същевременно отбеляза, че е посетил Киев шест пъти, когато преди това е бил вицепрезидент.

"Знаех, че ще се върна", заяви той.

"Путин смяташе, че Украйна е слаба и Западът е разделен... той разчита, че ние няма да се държим заедно. Той разчиташе на неспособността да запази НАТО единен. Той разчиташе, че ние не можем да привлечем други на страната на Украйна", заяви Байдън. "Той си мислеше, че може да ни надживее. Не мисля, че мисли така в момента. Той просто сгреши."

Сирените за въздушна тревога завиха, докато Зеленски и Байдън бяха в Златокуполната катедрала Свети Михаил в центъра на Киев.

По-рано Байдън каза, че Вашингтон ще предостави на Киев нов пакет военна помощ на стойност 500 милиона долара, който ще бъде обявен утре.

A video of Joe Biden's visit to Ukraine.

1/4 - The moment when Biden arrived and was welcomed by Zelenskyi and his wife. Shortly after he met with Ukrainian officials. pic.twitter.com/3iIxmiD32T