Срути се магистрала във Филаделфия

Пожар е причинил срутване на част от естакада на оживена американска магистрала във Филаделфия, съобщиха властите, които приписват инцидента на цистерна с петрол, избухнала в пламъци под моста.

Срутването е отнело четири ленти за движение по надземния участък на силно натоварената магистрала, въпреки че не се съобщава за пострадали.

Кадри, излъчени по телевизията, показаха пламъци и дим, излизащи от разрушения участък на междущатска магистрала 95 в североизточния квартал Такони, като части от надземната част на пътя бяха паднали върху платната под него.

Говорителка на града заяви пред АФП, че "голям пожар под I-95" е причинил срутването на магистралата, но не го свързва с нито едно превозно средство. Тя каза, че пожарът е "под контрол".

Местните медии съобщиха, че пожарът е започнал около 7:00 ч. сутринта (03:00 ч. по Гринуич), когато трафикът в неделя обикновено е слаб.

Магистралата в посока север-юг - една от най-натоварените в Съединените щати, свързваща Мейн с Флорида и големите градове по Източното крайбрежие, остава затворена в двете посоки в района на Филаделфия, съобщиха официални лица.

"I-95 ще бъде засегната за дълго време, за дълго време", заяви на пресконференция управляващият директор на Филаделфия Тумар Александър, съобщи „The Philadelphia Inquirer“.

Градските власти издадоха поредица от предупреждения в Twitter за пожар в цистерна на магистралата, която според местните медии се е запалила под моста, което очевидно е причинило срутването.

A massive section of I-95 in Philadelphia has collapsed after a huge tanker caught fire. This is a logistical nightmare that will take a long time to fix and affect a lot of daily commuters.pic.twitter.com/vHwTclP1Xx