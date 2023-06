Победа за истинската храна! Спряха опитите за веган бекон и яйце без яйца

Unreal Food сложи край на опитите си за яйце без яйца. Remastered Foods спря да разработва веган бекон. The Meatless Farm спря колбасите си на растителна основа.

Голямото разтърсване в световния сектор на заместителите на месо е тук и се разширява.

Тъй като парите текат по-малко свободно поради нарастващите лихвени проценти, инвеститорите рязко оттеглиха финансирането, точно когато инфлацията увеличава производствените разходи и направи потребителите по-селективни по отношение на избора си на храна. Това удря претъпканото поле, което се разрастваше като гъби след ранния успех на Beyond Meat Inc. и Impossible Foods Inc.

Поради отблъснатите от прекомерната обработка, хранителната стойност и вкуса купувачи, растящ списък от компании за алтернативни протеини затварят, съкращават персонал и продават бизнеса си. Наблюдатели от индустрията казват, че предстоят още сътресения, преди секторът да се стабилизира.

Ентусиазмът за алтернативи на говеждото и свинското месо нарасна след първоначалното публично предлагане на Beyond Meat през 2019 г. и рисковият капитал беше готов да инвестира в компании, които предлагаха малко повече от книга с рецепти.

Но продажбите не отговарят на изключително оптимистичните прогнози, тъй като високите цени и странните вкусове и текстури направиха скъпите продукти лесни за зачеркване от списъците за пазаруване. Поредицата от неуспехи се простира от растителни протеини и вертикални фермери до развъдчици на насекоми и лабораторно отглеждани меса. Глобалните инвестиции в хранителни и селскостопански технологии са спаднали с 44% през 2022 г., според AgFunder.

Спадът досега е заличил предимно неясни имена и компании в ранен стадий, като канадската Merit Foods и китайската Hey Meat.

В Обединеното кралство две многообещаващи компании наскоро назначиха администратори: The Meatless Farm съкрати персонал в централата си в Лийдс, докато Plant & Bean беше засегната от скока на цените на храните и енергията само две години след откриването на мега фабрика в Линкълншир.

Сътресението е част от фаза на приспособяване, която се случва в почти всеки потребителски сегмент с висок растеж от смутита до пуканки, каза Анди Шовел, съосновател на британската компания за растително месо THIS, чиито продажби са нараснали с около 45% тази година.

Резултатът ще бъде по-малко объркване в магазините, по-добро качество и цени, които ще се доближат до тези на месото, според Шовел. „От гледна точка на клиента, това са само добри новини“, каза той.

Силните лидери в индустрията също се препънаха. Beyond Meat, чиято пазарна стойност спадна с над 90% от пика си, имаше няколко кръга съкращения през последната година, както и Impossible Foods. Съкращенията също засегнаха испанската Heura Foods и базираната в Калифорния Eat Just Inc., която продължи да разширява разпространението си в САЩ.

Компаниите за традиционни храни също съкращават. Nestle SA изтегли своята линия Garden Gourmet и грахово мляко Wunda от Обединеното кралство поради силна конкуренция. Гигантът за месо JBS SA прекрати своето звено Planterra, след като наля пари в мега фабрика в Колорадо.

Въпреки сътресенията някои инвеститори остават оптимистични. Big Idea Ventures, фонд за инвеститори в хранителни технологии, заяви миналия месец, че се приближава към целта за набиране на средства от 75 милиона долара. Производителят на фалшив бекон MyForest Foods набра 15 милиона долара ново финансиране по-рано този месец, а израелската стартираща компания Chunk Foods обяви стартов кръг със същия размер през пролетта.

