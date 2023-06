СЗО: Има риск от рак при употреба на аспартам

Световната здравна организация ще обяви един от най-широко използваните изкуствени подсладители в света, намиран в хиляди храни без захар - от безалкохолни напитки до желе и дъвки, за потенциално причиняващ рак следващия месец.

Аспартамът ще бъде счетен за „възможно канцерогенен за хората“ от Международната агенция за изследване на рака (IARC) към СЗО.

Какво представлява аспартамът?

Аспартамът е популярен сред производителите на храни поради много високите нива на сладост и ниското съдържание на калории. Произвежда се чрез комбиниране на две естествено срещащи се аминокиселини, фенилаланин и аспарагинова киселина. Открит е през 1965 г. от химика Джеймс М. Шлатер в САЩ. Съобщава се, че той изследвал лекарства против язва и облизал пръста си, който бил покрит със съединението, като по този начин открил неговата сладост.

За какво се използва аспартам?

Заместителят на захарта се намира в хиляди продукти, произведени от някои от най-големите производители на храни в света - Coca-Cola Co. и PepsiCo Inc. го използват в своите продукти без захар, а Mars Inc. го добавя към продуктите като дъвки Wrigley. Продава се и като готов подсладител под марки като Equal и NutraSweet.

Какво ще каже СЗО?

СЗО планира да публикува два доклада за аспартама на 14 юли. Очаква се IARC да подчертае риска от рак. Другият доклад на Обединената организация за прехрана и земеделие/Експертен комитет на СЗО по хранителните добавки (JECFA), който ще предостави актуализирана оценка на риска от подсладителя, ще засяга приемливия дневен прием на аспартам и други възможни неблагоприятни ефекти от консумацията му.

Какви други заключения може да направи IARC?

Оценката ще класифицира аспартам в една от четирите категории: канцерогенен за хората, вероятно канцерогенен за хората, възможно канцерогенен за хората или „не може да се класифицира като канцерогенен за хората“.

Какво казват настоящите насоки?

JECFA за първи път издаде оценка на добавката през 1981 г., като заключи, че приемливият дневен прием на аспартам е 40 милиграма на килограм телесно тегло. Това ограничение е подкрепено от други регулатори като Европейския орган за безопасност на храните. Кутия диетична сода от 355 милилитра обикновено съдържа около 200 mg аспартам, според Университета на Алабама.

Администрацията по храните и лекарствата на САЩ счита аспартам за безопасен от 1974 г., когато одобри съединението за „използване като настолен подсладител и в дъвки, студени зърнени закуски и сухи основи за определени храни“. През 1996 г. FDA го одобри за употреба като "общ подсладител".

Въпреки това, Центърът за наука в обществен интерес, група за защита на потребителите, нарече аспартама нискокалоричния подсладител, който предизвиква „най-голямо безпокойство“, тъй като има „убедителни доказателства, че причинява рак и е мощен канцероген“. Той номинира съставката за оценка от IARC през 2014 г. и 2019 г.

„В научната и регулаторната общност има широк консенсус, че аспартамът е безопасен. Това е заключение, достигано отново и отново от агенциите за безопасност на храните по света“, каза Американската асоциация за напитки пред Bloomberg в изявление. Coca-Cola и PepsiCo отказаха коментар.

Ръст на китайските производители на подсладители

Производителите на подсладители в Китай спечелиха след новината за доклада на СЗО за аспартам.

Акциите на Baolingbao Biology Co. и Shandong Sanyuan Biotechnology Co., които произвеждат естествения подсладител еритритол, скочиха с поне 10% всеки в петък. Anhui Jinhe Industrial Co., производител на добавки, включително сукралоза, спечели 9,8%.

Ако констатациите доведат до широко разпространено безпокойство сред потребителите, компаниите могат да заменят аспартама с още по-сладка сукралоза, която е 600 пъти по-сладка от захарта, пишат в бележка анализатори на Citic Securities, цитирани от Bloomberg TV Bulgaria.

Аспартамът се използва и в диетични храни и дъвки без захар и е често срещан сред хранително-вкусовата промишленост в Китай. Само пазарът на диетични напитки се е учетворил за пет години от 2017 г. насам, за да достигне близо 20 милиарда юана (2,76 милиарда долара) миналата година, според консултантската компания iiMedia Research.

IARC вероятно ще категоризира канцерогенните ефекти на добавката наравно с агенти като червено месо или радиочестотни електромагнитни полета, свързани с използването на мобилни телефони, казаха анализаторите на Citic Securities.