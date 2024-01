Боинг 737 кацна аварийно след като един от прозорците му се счупи

Прозорец се счупи на пътнически самолет Боинг 737-9 MAX на Alaska Airlines, летящ от Портланд, Орегон до Онтарио, Калифорния, причинявайки загуба на налягане в кабината и принуждавайки пилота да направи аварийно кацане обратно на международното летище в Портланд в петък вечерта.

На борда на самолета са пътували 174 души и шестима членове на екипажа, предава Ройтерс.

Публикации в социалните мрежи показват как прозорец и част от страничната стена на самолета липсват.

Пътниците на борда на самолета разказват, че са чули силен взрив и са видели дупка в стената на самолета, където прозорецът е бил издухан на височина от 16 000 фута. Съобщава се, че дете, седящо близо до прозореца, е било издърпано от засмукването и ризата му е била разкъсана. Някои пътници загубиха и телефоните си, които бяха изсмукани от самолета, предаде KPTV.

BREAKING: An @AlaskaAir @Boeing 737-8MAX Lost A Large Section Mid-Air & Made An Emergency Landing In Oregon. Alaska Airlines Crew Did A Magnificent Job & No One Was Seriously Injured.

The 737 MAX Has Been Plagued With Issues Since Its Introduction! pic.twitter.com/9l0eZHA7cS