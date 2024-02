Джо Байдън обърка Макрон с... Франсоа Митеран

Президентът на САЩ Джо Байдън обърка Еманюел Макрон, настоящия френски президент, с Франсоа Митеран, който ръководи Франция от 1981 до 1995 г. и почина през 1996 г., съобщи "Политико".

President Joe Biden confused French President Emmanuel Macron with France’s long-dead former leader Francois Mitterrand. Mitterrand died in 1996. pic.twitter.com/7BPGasX8ZB