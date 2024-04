Поредна драма за Boeing - хвръкна капака на двигателя на самолет 737-800

Самолет Boeing 737-800, летящ за Хюстън, управляван от Southwest Airlines, се завърна безопасно на международното летище в Денвър в неделя, след като капакът на двигателя му падна и се удари в клапата на крилото, според Федералната авиационна администрация.

Агенцията съобщи, че ще започне разследване, съобщава CNN.

В записаното аудио от контрола на въздушното движение един от пилотите каза, че "няколко пътници и стюардеси са чули нещо силно да удари крилото".

В изявление за CNN Southwest каза, че пътниците са били качени на друг самолет до Хюстън. Те обаче са закъснели приблизително три часа.

"Извиняваме се за неудобството от тяхното забавяне, но поставяме най-високия си приоритет върху крайната безопасност за нашите клиенти и служители", се казва в изявлението.

Southwest каза, че няма съобщения за ранени и съобщава, че екипите му за поддръжка ще прегледат самолета, който излетя в 7:49 ч. местно време и се върна в 8:15 ч. Полетът достигна височина от около 10 000 фута.

Boeing отказа коментар и насочи CNN към Southwest за информация относно операциите на самолетите и флота.

Това е последният в поредица от механични проблеми, които измъчват самолетите на Boeing в редица авиокомпании през последните няколко месеца, въпреки че компанията е изправена пред години на проверка по отношение на безопасността на своите самолети.

Another Boeing plane.

If only the Boeing whistleblower didn’t commit suicide in the middle of his testimony earlier this year…

pic.twitter.com/c39B5NuCb9