Áëèíêåí ïðèîâà çà ïðèìèðèå ìåæäó Èçðàåë è Ëèâàí

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Ñíèìêà: ÅÏÀ/ÁÃÍÅÑ
Àíòúíè Áëèíêåí, äúðæàâåí ñåêðåòàð íà ÑÀÙ, ïîäíîâè ïðèèâèòå ñè çà äèïëîìàòè÷åñêî ðåøåíèå ìåæäó Ëèâàí è Èçðàåë. Òîé çàÿâè, ÷å ñïîðàçóìåíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå íà îãúíÿ â Ãàçà áè èìàëî îãðîìåí åôåêò çà íàìàëÿâàíå íà íàïðåæåíèåòî ìåæäó äâåòå ñòðàíè, ïðåäàäå ÀÔÏ.
"Òîâà, êîåòî ÷óõ îò âñè÷êè çàèíòåðåñîâàíè ñòðàíè", êàçà Áëèíêåí ïðåä ðåïîðòåðè â Äîõà, "å, ÷å ñèëíî ñå ïðåäïî÷èòà äèïëîìàòè÷åñêî ðåøåíèå." "Íå ñå ñúìíÿâàì, ÷å íàé-äîáðèÿò íà÷èí äà ñå äàäå âúçìîæíîñò çà äèïëîìàòè÷åñêî ðåøåíèå íà ñåâåð - â Ëèâàí - å ðàçðåøàâàíåòî íà êîíôëèêòà â Ãàçà è ïîñòèãàíåòî íà ïðåêðàòÿâàíå íà îãúíÿ. Òîâà ùå ñâàëè îãðîìíîòî íàïðåæåíèå îò ñèñòåìàòà", äîïúëíè òîé.
Êîìåíòàðúò íà Áëèíêåí èäâà â êðàÿ íà îáèêîëíàòà ìó, ïî âðåìå íà êîÿòî òîé ñå ñðåùíà ñ èçðàåëñêèÿ ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë Áåíÿìèí Íåòàíÿõó, êîéòî ãîâîðè òâúðäî ñðåùó Õèçáóëà.
Ïîäêðåïÿíèòå îò Èðàí áîéöè èçñòðåëÿõà ðàêåòè ïî Ñåâåðåí Èçðàåë, ñëåä êàòî ïðè èçðàåëñêè óäàð áåøå óáèò âèñîêîïîñòàâåí êîìàíäèð. Áëèíêåí çàÿâè, ÷å âñÿêà ðåçîëþöèÿ òðÿáâà äà ãàðàíòèðà, ÷å õîðàòà ìîãàò äà ñå âúðíàò ïî äîìîâåòå ñè êàêòî â Ñåâåðåí Èçðàåë, òàêà è â Þæåí Ëèâàí.
Äúðæàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÑÀÙ å íà îáèêîëêà â ðåãèîíà, çà äà ïðîêàðà ïðåäëîæåíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå íà îãúíÿ ìåæäó Èçðàåë è Õàìàñ, èçëîæåíî îò ïðåçèäåíòà Äæî Áàéäúí.
Õàìàñ îòãîâîðè ñ ïðåäëîæåíèÿ çà èçìåíåíèÿ, êîèòî ñïîðåä Áëèíêåí ÑÀÙ ùå ñå îïèòàò äà óðåäÿò.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase