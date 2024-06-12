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Áëèíêåí ïðèîâà çà ïðèìèðèå ìåæäó Èçðàåë è Ëèâàí

Íàé-äîáðîòî ðåøåíèå å ïðåêðàòÿâàíå íà îãúíÿ
12 þíè 2024 17:52, Èííà Àíãåëîâà
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Áëèíêåí ïðèîâà çà ïðèìèðèå ìåæäó Èçðàåë è Ëèâàí
Ñíèìêà: ÅÏÀ/ÁÃÍÅÑ

Àíòúíè Áëèíêåí, äúðæàâåí ñåêðåòàð íà ÑÀÙ, ïîäíîâè ïðèèâèòå ñè çà äèïëîìàòè÷åñêî ðåøåíèå ìåæäó Ëèâàí è Èçðàåë. Òîé çàÿâè, ÷å ñïîðàçóìåíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå íà îãúíÿ â Ãàçà áè èìàëî îãðîìåí åôåêò çà íàìàëÿâàíå íà íàïðåæåíèåòî ìåæäó äâåòå ñòðàíè, ïðåäàäå ÀÔÏ.

"Òîâà, êîåòî ÷óõ îò âñè÷êè çàèíòåðåñîâàíè ñòðàíè", êàçà Áëèíêåí ïðåä ðåïîðòåðè â Äîõà, "å, ÷å ñèëíî ñå ïðåäïî÷èòà äèïëîìàòè÷åñêî ðåøåíèå." "Íå ñå ñúìíÿâàì, ÷å íàé-äîáðèÿò íà÷èí äà ñå äàäå âúçìîæíîñò çà äèïëîìàòè÷åñêî ðåøåíèå íà ñåâåð - â Ëèâàí - å ðàçðåøàâàíåòî íà êîíôëèêòà â Ãàçà è ïîñòèãàíåòî íà ïðåêðàòÿâàíå íà îãúíÿ. Òîâà ùå ñâàëè îãðîìíîòî íàïðåæåíèå îò ñèñòåìàòà", äîïúëíè òîé.

Êîìåíòàðúò íà Áëèíêåí èäâà â êðàÿ íà îáèêîëíàòà ìó, ïî âðåìå íà êîÿòî òîé ñå ñðåùíà ñ èçðàåëñêèÿ ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë Áåíÿìèí Íåòàíÿõó, êîéòî ãîâîðè òâúðäî ñðåùó Õèçáóëà.

Ïîäêðåïÿíèòå îò Èðàí áîéöè èçñòðåëÿõà ðàêåòè ïî Ñåâåðåí Èçðàåë, ñëåä êàòî ïðè èçðàåëñêè óäàð áåøå óáèò âèñîêîïîñòàâåí êîìàíäèð. Áëèíêåí çàÿâè, ÷å âñÿêà ðåçîëþöèÿ òðÿáâà äà ãàðàíòèðà, ÷å õîðàòà ìîãàò äà ñå âúðíàò ïî äîìîâåòå ñè êàêòî â Ñåâåðåí Èçðàåë, òàêà è â Þæåí Ëèâàí.

Äúðæàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÑÀÙ å íà îáèêîëêà â ðåãèîíà, çà äà ïðîêàðà ïðåäëîæåíèåòî çà ïðåêðàòÿâàíå íà îãúíÿ ìåæäó Èçðàåë è Õàìàñ, èçëîæåíî îò ïðåçèäåíòà Äæî Áàéäúí.

Õàìàñ îòãîâîðè ñ ïðåäëîæåíèÿ çà èçìåíåíèÿ, êîèòî ñïîðåä Áëèíêåí ÑÀÙ ùå ñå îïèòàò äà óðåäÿò.
 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Èííà Àíãåëîâà

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Îùå ïî òåìàòà: ÕàìàñÈçðàåëÁëèíêåí
Îùå îò ÑÀÙ
Äæî Áàéäúí ïðîìåíè ãðàôèêà ñè ñëåä ïðèñúäàòà íà ñèíà ñè
Îùå îò ÑÀÙ
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Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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À çà ïðèìèðèå ìåæäó Óêðàéíà è Ðóñèÿ êîãà? Íå ñàìî äà èñêà îðÓæèå äà ñå ïðàùà, òà è òàêèâà, äåòî äà ãî ïîëçâàò.
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Òîçè êëîóí ñàìî îáèêàëÿ è ðàçìèâà ëèäåðèòå ïî ñâåòà, ïúëåí ***.
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37 ãîäèíè çàòâîð çà áàùà è ñèí, óáèëè ïî æåñòîê íà÷èí ãåðìàíåö â Ñîêîëîâî

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