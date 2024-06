Кой е по-стар, по-издръжлив, "програмиран" и лъже по-малко - Байдън или Тръмп?

На 78-ия си рожден ден в петък Доналд Тръмп получи едно поздравително съобщение.

"Казва го един старец на друг", пише 81-годишният Джо Байдън в социалните медии. "Възрастта е просто число."

В бруталната битка за президентския пост Тръмп се опита да представи съперника си като слаб и клатещ се - едва способен да каже едно изречение, докато той е силен и енергичен в сравнение с него.

Президентът Байдън междувременно атакува Тръмп за криволичещите му речи, натоварени с лъжи.

И двете страни са използвали селективно редактирани кадри на другата, за да изложат своята теза – и са популяризирали извадени от контекста кратки клипове в социалните медии, показващи техните съперници в най-лошия им вид.

Миналата седмица водещи републиканци безмилостно популяризираха видеоклипове на Байдън, който се движи бавно и с несигурност на срещата на Г-7 в Италия, като доказателство, че той не е годен да управлява.

Риши Сунак каза, че широко разпространено видео, показващо как Байдън се отдалечава от група лидери на Г-7, а след това е върнат от Джорджия Мелони, е било извадено от контекста.

"Просто не е това, което се случи", каза премиерът пред The ​​Sunday Times на G7. "Буквално, той много учтиво отиде да говори с парашутистите, които всички бяха кацнали зад нас."

Преувеличенията хапят, казват запознати от партията, защото в тях има и капка реалност: Байдън често изглежда крехък и скован, докато Тръмп отдавна има склонност да се отклонява от темата и да разказва несвързани, измислени истории.

На 27 юни американският народ ще може да види сам дали двамата мъже са годни, когато излязат на сцената в Атланта, Джорджия, за първия президентски дебат.

Телевизионният сблъсък идва с изключително високи залози и за двамата кандидати и може да хвърли граната в надпревара, която досега не е пленила много избиратели в САЩ.

Проучванията показват, че надпреварата е на ръба, с леко предимство за Тръмп. Миналата седмица The Economist публикува статистическа прогноза, според която Тръмп има две към три шанса да победи Байдън. Изборен модел от Five Thirty Eight, компания за анализи и социологически проучвания, предполага, че подкрепата за двамата е изключително близка.

Хора от Демократическата партия изразиха опасения, че въпреки че Байдън е отделил няколко дни за подготовка за дебата, това ще бъде твърде малко време за президента след натоварващ месец. Миналата седмица той поддържаше неистово темпо на Г-7, графикът му беше пълен с последователни срещи само дни след пътуване до Франция за 80-ата годишнина от "Денят Д". Към това беше добавен емоционално натовареният процес и осъждането на неговия син, Хънтър Байдън. А след това се появи на благотворителна кампания в Лос Анджелис с бившия президент Барак Обама и холивудските актьори Джулия Робъртс и Джордж Клуни. Във вторник той пък присъства на голяма вечеря за набиране на средства във Вирджиния с Бил и Хилари Клинтън.

След това в сряда се очаква Байдън да се отправи към президентския дом в Кемп Дейвид, където да се готви с факти за първия дебат. И да докаже, че не е с "единия крак в гроба", както твърдят критиците му.

За разлика от това Тръмп, който е само с три години по-млад, според съюзниците му лекомислено отхвърля всякакви предложения за подготовка за дебата. Вместо това той планира да разчита на опита си, натрупан от провеждането на редовни митинги, за да нанесе силен удар на Байдън.

Разделението между двамата мъже е характерна черта на техните личности: за Тръмп е известно, че презира брифингите, докато Байдън щателно чете десетки страници, дадени му от неговите помощници.

Но също така разкрива сериозните недостатъци на дебата като действащ президент. Докато претендентът обикновено прекарва лятото на годината на изборите, пътувайки из страната, изнасяйки глупави речи и ангажирайки се с електората, изолацията, която носи високият пост, може да накара президента да изглежда неудобно, някак нискоенергичен в телевизионна изява, която може да му спечели или загуби още четири години в Белия дом.

Обама, Роналд Рейгън и Джордж Буш-старши се представиха зле в първите си дебати в кампания за преизбиране. Обама и Рейгън после наваксаха. Буш-старши, който беше грубо подиграван, че си свери часовника, докато неговият съперник Бил Клинтън говори с публика, не го направи. В тези ожесточени избори Байдън няма място за грешка.

"Джо Байдън изостава и чувства, че трябва да промени динамиката на надпреварата, за да има шанс", казва Уит Айрес, републикански социолог, цитиран от The Times. "И така, подозирам, че той ще учи много усилено."

Междувременно Тръмп заяви, че е готов да дебатира с Байдън "по всяко време и на всяко място". Но той също рискува да изглежда груб, нестабилен и недържавнически в сравнение с президента. Въпреки че се опита да използва скорошната си присъда по 34 обвинения за фалшифициране на бизнес досиета в своя полза, Байдън почти сигурно ще го атакува дали криминалното му досие го прави допустим да бъде президент.

По време на първия президентски дебат през септември 2020 г. Тръмп непрекъснато говореше срещу Байдън и двамата си отправяха обиди един към друг. На един етап Байдън каза на Тръмп "млъкни, човече".

В следващия дебат Тръмп остана по-концентриран и се смяташе, че се е представил по-добре.

"Ще видим кой Доналд Тръмп ще се появи този път", отбелязва Айрес.

И Тръмп, и Байдън напоследък се отклоняваха от мисълта си или "замръзваха" по време на изказванията си - проблеми, които бяха лесно използвани както от демократи, така и от републиканци.

"Ако Байдън забрави една дума, ако Байдън спре, ако Байдън се спъне, това ще бъде реклама на кампанията", казва Ханк Шейнкопф, американски политически консултант, добавяйки: "Той трябва да изглежда енергичен, нон-стоп, за да може не бъда обвиняван, че е клатещ се старец."

Джен О’Мали Дилън, главен помощник на Байдън, написа миналия месец, че във времето, водещо до първия дебат, кампанията ще "насочи към нула опасните предизборни обещания и необузданата реторика на Тръмп".

"Ще се погрижим на избирателите, които ще решат този вот, да бъдат напомнени хаоса и щетите, причинени от Тръмп като президент", написа тя.

В Кемп Дейвид Байдън ще има близък кръг от съветници около себе си, които ще го обучават в неговия стил на дебат. Рон Клейн, неговият бивш началник на щаба, описван от съюзниците като педантичен оперативен ветеран, ще ръководи подготовката му заедно с група съветници и помощници, подобни на тези, които бяха до Байдън в кампанията през 2020 г.

Саймън Розенберг, демократичен стратег и основател на бюлетина Hopium Chronicles, казва, че вярва, че дебатът представлява по-големи рискове за републиканците, отколкото за демократите.



"Ако основният аргумент, който републиканците изтъкват срещу Байдън, е, че той е стар и негоден, тогава ако той се изправи и успее, това ще унищожи основния им аргумент", каза той. Розенберг каза също, че вярва, че все още има възможност Тръмп да се оттегли от дебата.

"Байдън иска да дебатира, той е готов. Въпросът е дали Тръмп ще се появи. Как ще отговори на основни въпроси като: защо осъден престъпник трябва да бъде президент?"

Въпреки това републиканците казват, че това няма да се случи и че Тръмп е готов.

"Президентът Тръмп дава множество тежки интервюта всяка седмица и изнася дълги митингови речи, докато е прав, демонстрирайки голяма издръжливост", каза Джейсън Милър, ключов съветник на Тръмп, в изявление. "Той не трябва да бъде програмиран от персонала."

