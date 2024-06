Шок сред демократите: Вече се чуват призиви Джо Байдън да бъде сменен

След дебатът, в който Джо Байдън така се издъни, че изпрати демократите в паника, в либералната общност си задават въпроса дали действащ президент, който се кандидатира за преизбиране, може да бъде сменен, след като спечели номинацията.

От самото начало Байдън се поколеба в първия от президентските избори през 2024 г. Беше трудно чуваем, мърмореше и заглушаваше репликите си, някои от които – ако бяха предадени с предвидената сила – можеха да се приземят успешно. Той каза, че Доналд Тръмп има "морала на улична котка", но дори това е трудно да се чуе от първия път.

BIDEN: "He went to the funeral. The idea that she was murdered by an immigrant. But here's the deal, a lot of young women are being raped by their inlaws. By their spouses. By their brothers and sisters. It's just ridiculous."

