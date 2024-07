Нова мода: Татуировки с лика на простреляния Тръмп

Ликът на Доналд Тръмп след опита за покушение срещу него се превърна в хит през последните няколко дни. Някои дори си татуираха окървавеното му лице с вдигнат юмрук.

Тениски с емблематичния кадър се продават край залата, в която се провежда Конгресът на Републиканската партия в Милуоки. Секунди след стрелбата, докато агентите на „Сикрет сървис" се опитваха да изведат Тръмп от сцената, той успя да вдигне ръка за поздрав към събралото се множество.

"Това се случи буквално 20 минути, след като Тръмп беше прострелян. Клиентът беше видял видеото на паркинга, предполагам, че точно е обмислял каква татуировка иска да му направя, когато това се е случило. Тогава решил, че иска точно този образ, който да бъде увековечен върху кожата му", разказва татуистът Ники Севън.

