Аниме версия на стрелбата по Тръмп стана хит в интернет

Анимационна пародия на опита за убийство на бившия президент Доналд Тръмп стана популярна в китайския интернет.

В събота 20-годишният Томас Матю Крукс откри огън от покрив по време на предизборния митинг на Тръмп в Бътлър, Пенсилвания, като порази ухото на републиканеца. Друг куршум уби един мъж и рани тежко други двама.

Анимираната версия на атаката беше качена в понеделник в китайската платформа за споделяне на видео Douyin от акаунта "Toilet Paper Kitten". 24-секундният клип, който включва диалог, очевидно взет от японско аниме с китайски субтитри, показва мускулеста пародия с квадратна челюст на Тръмп, докато той държи реч.

An anime adaptation of the Trump assassination attempt goes viral on Chinese social media pic.twitter.com/5MTDiIpFW8