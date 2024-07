Защо Доналд Тръмп е обсебен със серинийя убиец Ханибал Лектър?

Агнетата още не са спрели да крещят за Доналд Тръмп. Нито крясъците в главите ни, докато се опитваме да разберем какво се крие зад фиксацията на републиканския кандидат към Ханибал Лектър - когото той непрекъснато споменава по време на речите си. Самият Антъни Хопкинс заяви, че е "шокиран и ужасен".

Spoiler alert, Hannibal Lecter was alive and well at the end of “Silence of the Lambs.” 🙄 #Trump #HannibalLecter #RNC #RNC2024 #RNCConvention2024 pic.twitter.com/L6srxgActd