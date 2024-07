Видео показа обърканите агенти на Тайните служби над трупа на Томас Крукс

Графично видео, показващо тялото на мъжа, опитал се да убие Доналд Тръмп, моменти след като той беше застрелян от Тайните служби, бе разпространено в социалните мрежи.

Пуснат от сенатора от Айова Чък Грасли, кадрите от бодикамера разкриват колко объркани са били агентите в Бътлър, Пенсилвания, на 13 юли.



Местна полиция и мъж в тъмен костюм, за когото се смята, че е агент от Тайните служби, стоят над тялото на Томас Крукс. Следа от кръв тече по покрива, на който е бил снайперистът, въпреки че тялото е замъглено.

Агентът изглежда потвърждава, че службата е знаела, че Крукс е идентифициран като подозрително лице. "Значи това е човекът", казва агентът. "Това е той", отговаря офицер.

Полицаят показва на агента снимка на телефона си и споменава мотора, с който Крукс е пристигнал: "Нашият снайперист го е видял да се отдалечава", казва полицаят.

Агентът казва, че току-що му е било казано, че собственикът на мотора е бил задържан, преди да предположи, че това е било грешка, тъй като стрелецът е мъртъв. Те обсъждат членовете на обществеността, които са забелязали Крукс на покрива и са се опитали да предупредят органите на реда.

Видеото е получено от службите за спешна помощ на окръг Бийвър в съответствие с исканията на Конгреса, според Грасли. Той казва, че кадрите от бодикамера предоставят повече информация, "отколкото Тайните служби ще споделят с Америка". Грасли добави в Twitter/X: "Нуждаем се от подробни отговори възможно най-бързо относно пропуските в сигурността. ПРОЗРАЧНОСТТА НОСИ ОТГОВОРНОСТ."

Крукс стреля многократно, убивайки 50-годишния Кори Комператоре, бивш шеф на пожарната, който защитаваше семейството си от градушката от куршуми. Един куршум удари ухото на Тръмп.



Това е най-голямата криза в Тайните служби от десетилетия. Кимбърли Чийтъл подаде оставка като директор във вторник, ден след като се сблъска с двупартийно осъждане от комисията по надзор на Камарата. Тя отказа да отговори на въпроси на разочаровани законодатели за това как служителите са реагирали на подозрителното поведение на стрелеца.

"Независимото разследване, за да стигнем до дъното на случилото се на 13 юли, продължава и очаквам с нетърпение да оценя заключенията", каза президентът Байдън в изявление. "Всички знаем, че това, което се случи този ден, никога не може да се повтори."

JUST IN: Bodycam footage released by Senator Chuck Grassley from the Trump Pennsylvania rally on July 13th.

The video was obtained from the Beaver County Emergency Services Unit.

In the footage, the men were discussing how they had noticed Thomas Crooks earlier before the… pic.twitter.com/KQErF69xk5

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 23, 2024

Тайните служби също се разследват.

Във вторник The Washington Post съобщи, че Тайните служби са насърчили Тръмп да избягва провеждането на митинги на открито. Твърди се, че кампанията му проучва големи закрити места, които могат да поберат хиляди хора, като същевременно минимизират риска за безопасността.

Тръмп нарече оставката на Чийтъл "неизбежна" и каза, че сигурността му е трябвало да бъде затегната преди стрелбата.

"Трябва да се чувствам в безопасност. В противен случай, предполагам, не бих могъл да правя тези неща", каза той пред Newsmax."Сега те наистина са подсилили охраната. Трябваше да я подсилят преди. Знам, че ги помолихме да я укрепят."

