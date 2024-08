Щатът Кънектикът обяви извънредно положение заради наводнения, причинени от безпрецедентни валежи, пише The Washington Post.

Заради ситуацията в щата е обявено извънредно положение и много пътища са блокирани, за да се избегнат жертви.

Голяма част от западен Кънектикът е ударена от силни проливни дъждове в неделя, довели до внезапни наводнения. Метеоролозите казаха, че дъждът в някои градове може да се счита за събитие, което се случва веднъж на хиляда години.

Предупреждение за внезапни наводнения беше обявено от Националната метеорологична служба за части от окръзите Феърфийлд, Ню Хейвън, Личфийлд и Хартфорд, съобщиха службите за управление на извънредни ситуации на щата в социалната мрежа X.

Over 10" of rain in about 12 hours around Oxford and Southbury is close to a 1-in 1000 year flood. That means rain totals like these have an approximately 0.1% chance of occurring in any given year. An exceptional event. pic.twitter.com/GoZinQ4m0o

Градовете Оксфорд и Саутбъри в окръг Ню Хейвън са сред засегнатите.

Губернаторът на Кънектикът Нед Ламонт описа наводнението като „тежко“ и предупреди обществеността в неделя вечерта, че няколко пътя в западен Кънектикът са затворени.

„Координираме се с общинските служители, за да отговорим на днешното тежко наводнение и да гарантираме обществената безопасност в засегнатите региони“, написа той в Х.

INCREDIBLE video from Southbury Plaza, where a man was trapped in his car with his dog. He had a prosthetic leg and a Good Samaritan was able to rescue him and the dog, bringing them to higher ground. Thanks to Tania for sharing with us. pic.twitter.com/C6iFCnskqU