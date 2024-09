Кандидатът за вице Тим Уолц катастрофира в Милуоки

Няколко автомобила, в един от които е пътувал кандидатът за вицепрезидент на Демократическата партия Тим Уолц, са катастрофирали в американския град Милуоки, съобщи Би Би Си. Катастрофата е станала около 13:00 ч. местно време на 2 септември. Ударените автомобили са били в задната част на кортежа и са превозвали представители на пресата, които са пътували с Уолц.

При инцидента има един ранен. Все още не са ясни причините за катастрофата, станала на междущатската магистрала номер 794.

Кандидат-президентът на демократите Камала Харис се е обадила на Уолц, за да провери дали е добре. Губернаторът на Минесота заяви, че е получил и обаждане от американският президент Джо Байдън.



Един от репортерите, пътуващи с Уолц, заяви, че пострадалият човек в катастрофата е със счупена ръка и му е оказана медицинска помощ. Засегнатите автомобили са спрели встрани от пътя, докато Уолц е продължил напред към планираната си изява. Кандидатът за вицепрезидент разказа за инцидента по време на събитие по случай Деня на труда в Милуоки малко след катастрофата.

“Някои от служителите ми и представителите на пресата, които пътуваха с нас, попаднаха в пътнотранспортно произшествие на път за тук днес. Говорили сме с персонала. С облекчение мога да кажа, че с няколко леки наранявания всички ще бъдат добре“, посочва демократът. Уолт благодари на “Сикрет сървис“ и на местните служби за оказаната първа помощ и за бързата им реакция.

От щаба на Тръмп също реагираха, а републиканският кандидат за вицепрезидент Джей Ди Ванс също реагира на съобщенията, като написа в социалната мрежа X: “Надявам се, че всички са добре“.

60-годишният Уолц е бивш военен и бивш учител. През 2006 г. е избран за член на Камарата на представителите на САЩ, а от 2018 г. – за губернатор на Минесота. Като губернатор Уолц прокарва прогресивна програма, която включва безплатна храна в училище, цели за справяне с изменението на климата, намаляване на данъците за средната класа и разширен платен отпуск за работниците в Минесота.

В началото на август Камала Харис го избра за свои евентуален вицепрезидент, а по-късно същия месец Уолт беше и официално номиниран.

Tampon Tim Walz doing what he doesn't best when part of his motorcade was involved in a crash pic.twitter.com/mrSXwJHUii