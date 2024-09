Бизнесмен с историческата първа космическа разходка

Бизнесменът Джаред Айзъкман излезе от космическия кораб Resilience и направи историческата първа космическа разходка на непрофесионален космонавт в открита орбита. След него от кораба излезе и инженер Сара Гилис, инженер от Space X, докато корабът беше под същото налягане като космическия вакуум отвън.

Тези няколко обрати и завои в космоса са огромна стъпка напред за частните космически пътувания - сигнализиращи, че са в състояние да съвпадат или дори да победят публично финансирани изследвания.

В продължение на десетилетия само държавните космически агенции успяват да постигнат това. Сега рискованото начинание на Айзъкман изглежда се е изплатило, а първите му думи в открития Космос са “вкъщи всички имаме много работа за вършене, но оттук Земята със сигурност изглежда като перфектен свят“, каза той, докато наблюдаваше земята от космоса.

Бизнесменът Айзъкман плати рекордна сума, за да тръгне на космическа разходка на 435 мили над Земята. Така Джаред Айзъкман стана първият непрофесионален астронавт, ходил в космоса и в момента името му е едно от най-търсените в Google.

Но кой е той?

41-годишният милиардер финансира мисията Polaris Dawn и също така е командир на мисията.

През 1999 г. той основава компанията за обработка на плащания Shift4 Payments, която според Forbes обработва плащанията за една трета от ресторантите и хотелите в Америка.

Forbes също така казва, че неговото нетно състояние е 1,9 милиарда долара. Той започва да взема уроци по летене през 2004 г. и пет години по-късно поставя световен рекорд за околосветско плаване с лек реактивен самолет.

Айзъкман също така основава Draken International, която притежава най-голямата частна флотилия от военни самолети в света.

Цената на мисията тази седмица не е разкрита - но според съобщенията той е похарчил 200 милиона долара за предишна гражданска мисия на SpaceX през 2021 г.



