Обвиниха Камала Харис в плагиатство

Кандидатът за президент Камала Харис отново е под лупа след като от предизборния щаб на Доналд Тръмп я обвини в плагиатство нa книга, на която тя е съавтор. Книгата е от 2009-та година.

Джей Ди Ванс, републиканският кандидат за вицепрезидент от щаба на Тръмп, каза, че изследването на Щефан Вебер, австрийски академик и самозван “ловец на плагиатство“, показва, че Харис е "откраднала" от Уикипедия пасажи от книга.

Книгата, заради която Харис е обвинена в плагиатство, е "Интелигентно към престъпността: Планът на професионален прокурор да ни направи по-безопасни" (Smart on Crime: A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer.) и е съавторство с Джоан О'С. Хамилтън, съобщава Newsweek.

"Камала дори не е написала собствена книга!" написа Ванс в социалните мрежи X, заяждайки се по този начин и продължава: "Написах собствена книга, за разлика от Камала Харис, която копира своята от Уикипедия. Насочете се към "проверителите на фактите" на корпоративните медии".

Книгата на Харис обхваща общо 248 страници и е написана в навечерието на кампанията на Харис за главен прокурор на Калифорния. Според описанието книгата "разбива старите различия, вкоренени във фалшиви избори и митове" и "представя практически решения за превръщането на системата на наказателното правосъдие в наистина".

В доклада си от около 49 страници Вебер отбелязва разказ в книгата, където Харис споделя анекдот за своето детство, който има много сходства с история, разказана от Мартин Лутър Кинг през 1965 г. Харис разказва момент, когато тя е била отделена от родителите си по време на марш за граждански права в Оукланд, Калифорния. Докато тя описва момента, в който родителите й я намират, историята започва много да прилича на разказ, споделен от известния лидер на гражданските права. Харис спомена: "Майка ми разказва историята за това как се суетяла и тя като: "Скъпа, какво искаш? Какво ти трябва?“ И аз просто я погледнах и казах: "Fweedom" (Freedom, бел. ред.), се казва в книгата.

В интервю за списание Playboy от 1965 г. иконата Мартин Лутер Кинг каза, че е бил свидетел на подобно взаимодействие между младо чернокожо момиче и бял полицай.

"Никога няма да забравя момент в Бирмингам, когато бял полицай посети малко негърско момиченце на седем или осем години, което ходеше на демонстрация с майка си. "Какво искаш?", попита я грубо полицаят, а момиченцето го погледна право в очите и отговори: "Fweedom".

През 1987 г. Джо Байдън, тогава сенатор, изостави първата си кампания за Белия дом, след като беше обвинен в плагиатство на предизборна реч от Нийл Кинок, лидер на Лейбъристката партия по това време.

Доналд Тръмп също не остана безразличен по темата, добавяйки: "Още доказателства, че Камала Харис е измамница!!!"

Hi, I'm JD Vance. I wrote my own book, unlike Kamala Harris, who copied hers from Wikipedia. https://t.co/tkZvK8LrI3 — JD Vance (@JDVance) October 14, 2024

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase